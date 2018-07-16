Войти
16.07.2018
bmpd.livejournal.com

Судостроительный завод "Вымпел" получил в аренду в Севастополе док, причалы и плавучие краны

457
0
0

Как сообщил сетевой ресурс "Новый Севастополь", 12 июля 2018 года Правительство Севастополя на очередном заседании предоставило открытому акционерному обществу "Судостроительный завод "Вымпел" государственную преференцию путем передачи в аренду имущества, находящегося в собственности города.

"В связи с получением разрешения органов Федеральной антимонопольной службы, наличием ходатайства данного акционерного общества предлагаю предоставить в аренду причалы, плавкраны и один плавучий док", - сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин.

Вид основных объектов [i]Государственного унитарного предприятия "Севастопольский морской порт" в Камышовой бухте Севастополя (с) www.sevmp.ru[/i]

21 марта губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и гендиректор судостроительного предприятия "Вымпел" (город Рыбинск) Олег Белков подписали "дорожную карту" о размещении мощностей предприятия в Севастополе. По данным источников, они будут развернуты на мощностях "Южного Севастополя".

7 марта РБК сообщило о том, что чеченский бизнесмен, основатель ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов вложит в судоремонтный завод "Южный Севастополь" от 10 до 20 млн долларов.

ОАО "Судостроительный завод "Вымпел" - российская судостроительная компания, расположенная в городе Рыбинске Ярославской области. Предприятие входит в концерн "Калашников".

Схема расположения основных производственных мощностей Государственного унитарного предприятия "Севастопольский морской порт" (с) www.sevmp.ru

15.07.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Компании
Вымпел СЗ
Концерн Калашников
ФАС
Похожие новости

06.07.2018 Новым гендиректором "Калашникова" стал Владимир Дмитриев

26.06.2018 Черноморские пограничники получили очередной катер проекта 12150 "Мангуст"

18.05.2018 Алексей Криворучко может стать замминистра обороны по вооружениям

16.05.2018 "Калашников" начал строить для Росгвардии первый катер проекта "Грачонок"

14.05.2018 "Калашников" завершил ходовые испытания пассажирского судна на подводных крыльях

10.04.2018 Концерн "Калашников" покупает Кингисеппский машиностроительный завод

27.02.2018 Северный флот получил два катера типа БК-16

28.12.2017 На "Верфи братьев Нобель" состоялась закладка нового сухогруза

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 15:36
  • 12
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 16.07 15:31
  • 154
Дополнительные функции
  • 16.07 15:00
  • 152
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 16.07 14:48
  • 2
Китайские беспилотники уже давно обогнали российские, но почему последние все еще экспортируются?
  • 16.07 13:40
  • 9
"Роскосмосу" приказали летать только на "Ангаре"
  • 16.07 13:28
  • 4
Реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены
  • 16.07 13:19
  • 2
ФАС заявила, что картели в сфере гособоронзаказа будут искоренены через год-два
  • 16.07 13:04
  • 4
Источник: госиспытания нового российского истребителя танков планируется начать в октябре
  • 16.07 12:55
  • 7
В ВМФ поступит двенадцатый корабль проекта "Буян"
  • 16.07 11:52
  • 48
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 16.07 11:35
  • 2
Россия назвала замену "Армате"
  • 16.07 10:47
  • 1565
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.07 10:27
  • 2
Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"
  • 16.07 09:50
  • 3
Российские "Уралы" во Вьетнаме вооружили американскими гаубицами
  • 16.07 09:20
  • 1
Российская армия провела учения на острове Гогланд перед саммитом НАТО и встречей президентов в Хельсинки