Судостроительный завод "Вымпел" получил в аренду в Севастополе док, причалы и плавучие краны
Как сообщил сетевой ресурс "Новый Севастополь", 12 июля 2018 года Правительство Севастополя на очередном заседании предоставило открытому акционерному обществу "Судостроительный завод "Вымпел" государственную преференцию путем передачи в аренду имущества, находящегося в собственности города.
"В связи с получением разрешения органов Федеральной антимонопольной службы, наличием ходатайства данного акционерного общества предлагаю предоставить в аренду причалы, плавкраны и один плавучий док", - сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин.
Вид основных объектов [i]Государственного унитарного предприятия "Севастопольский морской порт" в Камышовой бухте Севастополя (с) www.sevmp.ru[/i]
21 марта губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и гендиректор судостроительного предприятия "Вымпел" (город Рыбинск) Олег Белков подписали "дорожную карту" о размещении мощностей предприятия в Севастополе. По данным источников, они будут развернуты на мощностях "Южного Севастополя".
7 марта РБК сообщило о том, что чеченский бизнесмен, основатель ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов вложит в судоремонтный завод "Южный Севастополь" от 10 до 20 млн долларов.
ОАО "Судостроительный завод "Вымпел" - российская судостроительная компания, расположенная в городе Рыбинске Ярославской области. Предприятие входит в концерн "Калашников".
Схема расположения основных производственных мощностей Государственного унитарного предприятия "Севастопольский морской порт" (с) www.sevmp.ru
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