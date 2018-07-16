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16.07.2018
Российская газета

Российские "Уралы" во Вьетнаме вооружили американскими гаубицами

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Вьетнамская САУ
Вьетнамская САУ на базе российского грузовика "Урал", вооруженная американской 105-мм гаубицей М101А1.
Источник: rg.ru


Армия Вьетнама приняла на вооружение колесные САУ на базе российских двухосных грузовиков "Урал", вооруженных американскими 105-мм гаубицами М101А1. Вьетнамские конструкторы, создавая свои колесные самоходные орудия, в качестве основы выбрали российские "Уралы". Эти автомобили хорошо зарекомендовали себя в ходе многолетней эксплуатации.

Самоходки вооружили американскими 105-мм гаубицами М101А1. В настоящее время эти орудия, доставшиеся в виде трофеев, продолжают составлять значительную часть артиллерийского парка вооруженных сил. Во Вьетнаме налажен их ремонт и организовано производство боеприпасов.

Первоначально демонстрировался вариант САУ, выполненный на базе трехосного "Урал"-375Д. Затем появился усовершенствованный вариант, уже с дизельным "Урал"-4320. Сейчас на вооружение поступают двухосные версии артустановки. В кузове вездехода, кроме гаубицы, находится боекомплект. Машины оборудованы противопульной защитой. Стрельба осуществляется в противоположном от кабины направлении. Скорострельность достигает восьми выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы - более 11000 м.

Самоходки также вооружены 12,7-мм пулеметом НСВТ, который применятся для борьбы с воздушными и наземными целями. Для связи имеются радиостанции.

В случае необходимости маскировки под обычный грузовик устанавливается тент. Расчет четыре человека. Максимальная скорость до 80 км/ч.

Кроме колесных САУ вьетнамская армия имеет на вооружении устаревшие самоходки СУ-100, АСУ-85 и более новые 2С1 "Гвоздика".


Алексей Моисеев

15.07.2018
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Вьетнам
Россия
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Гвоздика
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3 комментария
№1
16.07.2018 03:53
120мм было бы на ней гораздо лучше

Но, видимо, слишком дорого.
А вот почему 122мм старушку не посадили - вопрос. Khalifa GHY02

Полагаю китайский вариант не пошёл из-за политики, а может и потому что всё равно ДОРОГО, вот и решили запилить на трофейном гуано.



Китайские видимо аэромобильные с 122мм копием Д-30 122-мм самоходная артиллерийская установка CS/SH-1 http://nevskii-bastion.ru/airshow-china-2014-new1




Не в пример китайским машинам Урал в период сезонных дождей имеет неоспоримое преимущество в проходимости хотя 120мм Аноны им были бы ещё лучше т.к. ПЛАВАЕТ.

Хотя последнее неочевидно т.к. видел как "уралы" ходят там где тяжёлая техника буксует. Исключительная по проходимости и при этом недорогая, ремонтнопригодная машина.
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№2
16.07.2018 07:17
Видимо не ставят 122 мм. гаубицы из-за веса как самой гаубицы и её силы отдачи так и боеприпасов к ней.
0
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№3
16.07.2018 09:50
История меняется, раньше наши Катюши "сажали" на американские Студебекеры, а теперь американские гаубицы на наши Уралы....

Цитата, Владислав сообщ. №1
хотя 120мм Аноны им были бы ещё лучше т.к. ПЛАВАЕТ

Выпуск НОНА СВК по прежнему "буксует" хотя это практически идеальное оружие для огневой поддержки мотострелковых батальонов (вооружённых БТР-80/82А):
плавающее, высокомобильное, защищённое от пуль и осколков, способное заменить  сразу  САУ "Гвоздика" и миномётные  расчёты.

Два три дивизиона Нона СВК (36-54 ед) на бригаду  позволили бы формировать БТГ на едином шасси от БТР-80, что значительно повысило мобильность  и эффективность мотострелковых подразделений.
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