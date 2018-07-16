Офицеры ЗВО изучат сирийский метод стрельбы вслепую в ходе сборов на полигоне Мулино

Суть метода заключается в новом подходе к работе снайперских пар

ТАСС, 13 июля. Руководящий состав подразделений Западного военного округа (ЗВО) в ходе сборов на полигоне Мулино Нижегородской области улучшит свои навыки с учетом сирийского опыта, в частности изучит стрельбу из снайперской винтовки без прямой видимости цели. Занятия начнутся 19 июля, сообщает пресс-служба округа.

"Целью сбора является совершенствование теоретических знаний и практических навыков по руководству подчиненными силами с учетом опыта вооруженной борьбы с терроризмом в Сирийской Арабской Республике", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на основе опыта борьбы с террористами в Сирии разработаны методики для снайперов. Так, в ходе учений военные отработают поражение целей без визуального наблюдения. Как пояснил ТАСС начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов, суть метода заключается в новом подходе к работе снайперских пар.

"В городских боях в Сирии цель часто находится за укрытиями, стенами, внутри зданий. В таких ситуациях снайпер поражает противника по указаниям второго бойца группы", - рассказал Мугинов. Он пояснил, что наводчик занимает удобную для наблюдения и корректировки огня позицию на удалении от снайпера, который поражает цель сквозь преграду. Помогает бойцам высокоточная оптика и тепловизионные прицелы.

Также в ходе маневров планируется применение комплекса разведки, связи и управления "Стрелец", беспилотников, поражение противника с применением системы разведывательно-огневого контура. Военнослужащие продемонстрируют городской бой, действия в обороне и наступлении с привлечением бронетехники, артиллерии и разведки.

Руководит учениями командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.