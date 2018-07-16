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16.07.2018
ТАСС

ФАС заявила, что картели в сфере гособоронзаказа будут искоренены через год-два

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ФАС РФ
Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы РФ.
Источник: Пресс-служба ФАС РФ

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Даниил Фесюк сообщил, что ОПК в силу своей обособленности был искусственно огражден от требований антимонопольного законодательства

СОЧИ, 13 июля. /ТАСС/. Случаи сговора будут сведены к нулю в сфере гособоронзаказа через год-два. Антимонопольная служба постепенно вычищают эту сферу и уже добилась снижения числа картелей, сообщил в пятницу ТАСС заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Даниил Фесюк в кулуарах всероссийской конференции "ГОЗ. Закупки, ценообразование, казначейское сопровождение, раздельный учет", которая проходит в Сочи.

"Сегодня мы видим, что число картелей в сфере гособоронзаказа снижается, не всегда добровольно, конечно же. Мы вычищаем постепенно эту сферу. Еще год-два, и мы будем наблюдать стабильный ноль в графе по картелям, такова перспектива", - рассказал Фесюк.

По его словам, гособоронзаказ не входит в число лидеров по общему количеству нарушений. "Картельная тематика была поднята совсем недавно ФАС и имела очень большой резонанс. Оборонно-промышленный комплекс с этой темой просто был незнаком, потребовалась работа по профилактике соответствующих правонарушений", - уточнил Фесюк.

Он отметил, что нередко причиной возникновения картелей становится недостаточная компетенция. "Организации подчас узнают об антимонопольном законодательстве, о нормах уголовного преследования фактически в ходе расследований, проводимых ФАС", - сказал Фесюк.

По его мнению, оборонно-промышленный комплекс в силу своей обособленности был искусственно огражден от требований антимонопольного законодательства. "Проблемы, связанные со сговорами, мы находим в сферах материально-технического оснащения. Это рынок специальной техники, производство противогазов, защитных средств, систем... пожаротушения", - отметил Фесюк.

Ранее сообщалось, что ФАС зафиксировала порядка 10 крупных картелей в 2017 году на торгах в сфере государственного оборонного заказа, на рынках продовольственных товаров, ремонта специальной техники и других. Информация о сговорах и результаты расследований отправляются в правоохранительные органы.

13.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Дания
Россия
Компании
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ
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2 комментария
№1
16.07.2018 11:08
Цитата, q
По его мнению, оборонно-промышленный комплекс в силу своей обособленности был искусственно огражден от требований антимонопольного законодательства. "Проблемы, связанные со сговорами, мы находим в сферах материально-технического оснащения. Это рынок специальной техники, производство противогазов, защитных средств, систем... пожаротушения", - отметил Фесюк.
А это ничего, что сама суть ВПК в условиях капитализма это и есть "картель". И бороться с картелями в рамках ВПК это просто смешно. Наоборот, нужно симулировать, но контролировать конечный результат. Это тот самый случай, когда "избыток качества" будет полезен. Любой картель, это прежде всего политика, а уже потом "рыночные" отношения. И ВПК работает именно так.
+2
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№2
16.07.2018 13:19
Корректор прав - сама структура есть закрытая и изначально может работать только так и не иначе. Также согласен, что неважно как, важно что в конечном итоге иметь можно.
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