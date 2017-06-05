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АО «Концерн «Вега» необоснованно отказалось от заключения контракта

06.06.2017 Федеральная Антимонопольная Служба 669 0
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ФАС России возбудила дело в отношении АО «Концерн «Вега» по признакам нарушения Закона о гособоронзаказе.


В ФАС России поступило заявление от ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», что был получен отказ от АО «Концерн» Вега» по причине несогласия с порядком авансирования стоимости работ. Вместе с тем, порядок авансирования установлен условиями государственного контракта, и условия определяются положениями контракта на соответствующий год.


Заключение контракта обязательно для хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, при условии отсутствия обоснованных причин для отказа.


АО «Концерн «Вега» является разработчиком, изготовителем и поставщиком радиотехнического комплекса, и поэтому признается единственным исполнителем работ по ГОЗ.


«Такие действия организаций не позволяют в полной мере обеспечить надлежащее выполнение гособоронзаказа и требуют оперативного вмешательства контролирующего органа. Таким образом, эти обстоятельства явились основанием для возбуждения дела по признакам нарушения АО «Концерн «Вега» части 3 статьи 8 Закона о ГОЗ», - сообщил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк


«АО «Концерн «Вега» обеспечивает приоритетное развитие ключевых технологий радиостроения, радиолокационных средств и систем разведки и управления наземного, авиационного и космического базирования в интересах обороны и экономики страны. Такие крупные предприятия ОПК находятся под особым контролем ФАС России», - отметил заместитель руководителя ФАС России
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Федеральная Антимонопольная Служба
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Дания
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
ТАНТК им. Бериева
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ

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