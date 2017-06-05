АО «Концерн «Вега» необоснованно отказалось от заключения контракта

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ФАС России возбудила дело в отношении АО «Концерн «Вега» по признакам нарушения Закона о гособоронзаказе.

В ФАС России поступило заявление от ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», что был получен отказ от АО «Концерн» Вега» по причине несогласия с порядком авансирования стоимости работ. Вместе с тем, порядок авансирования установлен условиями государственного контракта, и условия определяются положениями контракта на соответствующий год.

Заключение контракта обязательно для хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, при условии отсутствия обоснованных причин для отказа.

АО «Концерн «Вега» является разработчиком, изготовителем и поставщиком радиотехнического комплекса, и поэтому признается единственным исполнителем работ по ГОЗ.

«Такие действия организаций не позволяют в полной мере обеспечить надлежащее выполнение гособоронзаказа и требуют оперативного вмешательства контролирующего органа. Таким образом, эти обстоятельства явились основанием для возбуждения дела по признакам нарушения АО «Концерн «Вега» части 3 статьи 8 Закона о ГОЗ», - сообщил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк

«АО «Концерн «Вега» обеспечивает приоритетное развитие ключевых технологий радиостроения, радиолокационных средств и систем разведки и управления наземного, авиационного и космического базирования в интересах обороны и экономики страны. Такие крупные предприятия ОПК находятся под особым контролем ФАС России», - отметил заместитель руководителя ФАС России