АО «Концерн «Вега» необоснованно отказалось от заключения контракта
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Эмблема Федеральной антимонопольной службы
ФАС России возбудила дело в отношении АО «Концерн «Вега» по признакам нарушения Закона о гособоронзаказе.
В ФАС России поступило заявление от ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», что был получен отказ от АО «Концерн» Вега» по причине несогласия с порядком авансирования стоимости работ. Вместе с тем, порядок авансирования установлен условиями государственного контракта, и условия определяются положениями контракта на соответствующий год.
Заключение контракта обязательно для хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, при условии отсутствия обоснованных причин для отказа.
АО «Концерн «Вега» является разработчиком, изготовителем и поставщиком радиотехнического комплекса, и поэтому признается единственным исполнителем работ по ГОЗ.
«Такие действия организаций не позволяют в полной мере обеспечить надлежащее выполнение гособоронзаказа и требуют оперативного вмешательства контролирующего органа. Таким образом, эти обстоятельства явились основанием для возбуждения дела по признакам нарушения АО «Концерн «Вега» части 3 статьи 8 Закона о ГОЗ», - сообщил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк
«АО «Концерн «Вега» обеспечивает приоритетное развитие ключевых технологий радиостроения, радиолокационных средств и систем разведки и управления наземного, авиационного и космического базирования в интересах обороны и экономики страны. Такие крупные предприятия ОПК находятся под особым контролем ФАС России», - отметил заместитель руководителя ФАС России
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05.06.2017
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