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16.07.2018
ЦАМТО

Замглавы военного ведомства Алексей Криворучко проверил ход исполнения гособоронзаказа на Казанском авиационном заводе

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АО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ)
АО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ).
Источник: "БИЗНЕС Online"

ЦАМТО, 13 июля. Замминистра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко 12 июля провел совещание по вопросу исполнения государственного оборонного заказа Казанским авиационным заводом имени С.П.Горбунова.

Он также оценил производственные мощности предприятия, где планируется в будущем развернуть выпуск перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что при создании самолета будут применяться технологии малозаметности.

"Мы также проверили ход работ на приоритетном направлении авиазавода – строительстве стратегических ракетоносцев Ту-160М. В целом комплекс работ идет по графику, по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения", – сообщил замглавы военного ведомства по итогам посещения предприятия.

Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова выполняет ремонт и модернизацию самолетов дальней авиации Ту-22М3 и Ту-160, которые включают работы по обновлению бортового радиоэлектронного оборудования, комплекса управления вооружением, систем жизнеобеспечения экипажей, продление сроков службы.

Одной из ключевых задач, поставленных перед предприятием, является вопрос воспроизводства самолета Ту-160 в новом облике. Серийный выпуск модернизированных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М2 запланирован на 2020-2021 годы. Минобороны России планирует закупить около 50 таких машин, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

13.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
ПАК ДА
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