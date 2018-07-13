Италия не станет дополнительно увеличивать расходы на оборону - премьер

Рим. 12 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия не будет направлять дополнительные расходы на оборону, передает в четверг агентство АНСА.

"Италия унаследовала (от прежнего правительства, - "ИФ") обязательства по расходам, которые касаются вклада в НАТО, и которые мы не меняли. Никаких дополнительных расходов у нас не будет", - сказал Дж.Конте на пресс-конференции в рамках саммита НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп отправил письма ряду лидеров стран-членов НАТО с призывом нарастить оборонные расходы. Затем в ходе встречи с лидерами НАТО Д.Трамп выдвинул идею об увеличении цели по оборонным расходам с 2% ВВП до 4% ВВП.