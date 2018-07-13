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13.07.2018
РИА Новости

"Калашников" создаст собственный двигатель для электромотоциклов

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ИЖ Пульсар
ИЖ Пульсар.
Источник: © Фото : Калашников медиа

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Концерн "Калашников" разрабатывает двигатель, который заменит китайскую силовую установку, стоящую на электромотоциклах "Пульсар", говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Kalashnikov media.

В июне 2018 года "Калашников" передал 30 мотоциклов ИЖ "Пульсар" департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Мотоциклы патрулируют столицу во время проведения чемпионата мира по футболу.

"Двигатель, который используется в текущей версии "Пульсара", китайского производства, который подошел нам по совокупности характеристик. Сейчас мы работаем над собственным двигателем, он уже проходит испытания, так что в обозримом будущем мы откажемся от китайского движка", - говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что одним из преимуществ этого электромотоцикла является возможность его эксплуатации в природных и парковых зонах, а также в пешеходном пространстве, где мотоциклы, работающие на топливе, использовать нельзя.

Электромотоцикл "ИЖ Пульсар" при зарядке потребляет 10 кВт/час электроэнергии. При этом использование электромотоцикла в среднем в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов на бензиновом двигателе, не говоря о его экологичности.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты. В концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.

10.07.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
ИЖМАШ
Концерн Калашников
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