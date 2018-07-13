Эксперты: российский наноспутник ТНС-0 №2 может проработать на орбите до 2021 года

Запуск спутника нанокласса ТНС-0 №2 во время выхода в открытый космос с Международной космической станции (МКС).

Все это время планируется проводить эксперименты с целью определения экстремальных сроков службы различных приборов в космосе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский наноспутник ТНС-0 №2, созданный холдингом "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), более чем вдвое превысил запланированный срок активного существования. При этом специалисты считают, что аппарат может проработать до 2021 года, сообщили в четверг в пресс-службе РКС.

"Согласно оценке экспертов-баллистиков, текущее состояние атмосферы позволяет продлить прогноз срока существования наноспутника ТНС-0 №2 до 2021 года. После этого он сгорит в плотных слоях атмосферы. Все это время планируется проводить дополнительные эксперименты с целью определения экстремальных сроков работы различных приборов аппарата в условиях космоса", - сказали в пресс-службе.

Полученные данные позволят при минимальных издержках существенно повысить сроки активного существования аппаратов, построенных на основе перспективной российской наноспутниковой платформы. "В ходе дальнейшей работы планируется провести коррекцию программного обеспечения, обеспечивающую увеличение интервала автономного полета аппарата до 30 суток. Важным этапом станет исследование поведения ТНС-0 №2 в момент входа в плотные слои атмосферы", - уточнили в РКС.

Отмечается, что на борту ТНС-0 №2 испытали созданную в РКС автономную систему навигации. Ее данные позволили с высокой точностью наводить УКВ-антенны Центра управления полетами для установления связи с аппаратом, также было доказано, что точность прибора обеспечивает независимость контроля орбиты ТНС-0 №2 от иностранных наземных систем типа NORAD (North American Aerospace Defense Command). За время работы на орбите с ТНС-0 №2 было проведено 3577 сеансов связи общей длительностью более 136 часов.

"Виртуальный Центр управления полетами" - загруженная в облако программа, созданная для обеспечения проведения эксперимента, может быть доступна множеству потребителей для совместного использования наноспутника. Такая концепция позволяет обеспечить доступ потенциальным потребителям к результатам космической деятельности с минимальными затратами. Сейчас специалисты РКС готовятся к запуску ТНС-0 №3.

Спутник ТНС-0 №2 был запущен с борта Международной космической станции 17 августа 2017 года и продолжает успешно работать на орбите. Бортовая аппаратура функционирует без сбоев, деградации аккумуляторной и солнечных батарей не наблюдается. Каждые сутки с аппаратом проводится не менее 10 сеансов связи - специалисты на Земле получают телеметрическую информацию о работе бортовых приборов и научного оборудования.