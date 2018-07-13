Войти
13.07.2018
ТАСС

В Татарстане заложили вооруженный "Калибром" малый ракетный корабль "Ставрополь"

564
0
0
МРК проекта 21631
Малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М").
Источник: (с) RedJak / fleetphoto.ru

На закладке присутствовал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, представители Главного командования ВМФ, а также властей Республики Татарстан

ТАСС, 12 июля. Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Ставрополь", оснащенный компексом "Калибр", заложен в четверг на Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Сегодня на Зеленодольском судостроительном заводе им. АМ. Горького состоялась закладка малого ракетного корабля проекта 21631 "Ставрополь", - сказали в ведомстве.

На закладке присутствовал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, представители Главного командования ВМФ, а также властей Республики Татарстан.

"Ставрополь" - 12-й корабль серии МРК проекта 21631, заложенный на предприятии.

Шесть таких кораблей уже находится в составе ВМФ.

Корабли этого проекта вооружены ракетным комплексом "Калибр", предназначенным для поражения морских и береговых целей, комплексом ПВО "Панцирь-М", артиллерийским вооружением.

12.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
21631 Буян-М
Похожие новости

13.07.2018 Последний в серии? В Зеленодольске заложили МРК проекта 21631

10.05.2018 "Каракурты" отращивают "Панцири"

07.05.2018 Спущен на воду малый ракетный корабль "Шквал" проекта 22800

04.05.2018 Явление "Панциря-М"

27.11.2017 Мал, но опасен: "Каракурт" выходит в море

31.07.2017 Спущен на воду головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800

14.07.2017 Малый ракетный козырь. Каспийские "Буяны" способны дать бой даже крейсеру

17.03.2017 Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 12:49
  • 21
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 13.07 12:25
  • 123
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 13.07 12:08
  • 4
Ростех создает ПО для массового внедрения компьютеров "Эльбрус" в России
  • 13.07 11:57
  • 6
Может ли Россия догнать Запад по беспилотникам?
  • 13.07 11:54
  • 23
Энергохлам
  • 13.07 11:19
  • 2
Боевые корабли попали в Сеть
  • 13.07 10:53
  • 4
Китайский подводный рекордсмен
  • 13.07 10:30
  • 133
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 13.07 09:48
  • 6
Подлодку "Новороссийск" вооружили новейшими торпедами "Ихтиозавр"
  • 13.07 08:35
  • 1
Последний в серии? В Зеленодольске заложили МРК проекта 21631
  • 13.07 08:20
  • 4
Лукашенко заявил о переходе Оршанского авиаремонтного завода государству, украинскому ПАО "Мотор Сич" принадлежало 59,5%
  • 13.07 07:27
  • 1
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 13.07 05:55
  • 2
Где Россия, там угроза. Британия собралась перекрыть для РФ север Атлантики
  • 13.07 05:41
  • 14
Индонезия заплатит России более $1млрд за 11 Су-35 - источник
  • 13.07 05:18
  • 31
Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару лет