В Татарстане заложили вооруженный "Калибром" малый ракетный корабль "Ставрополь"
На закладке присутствовал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, представители Главного командования ВМФ, а также властей Республики Татарстан
ТАСС, 12 июля. Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Ставрополь", оснащенный компексом "Калибр", заложен в четверг на Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Сегодня на Зеленодольском судостроительном заводе им. АМ. Горького состоялась закладка малого ракетного корабля проекта 21631 "Ставрополь", - сказали в ведомстве.
На закладке присутствовал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, представители Главного командования ВМФ, а также властей Республики Татарстан.
"Ставрополь" - 12-й корабль серии МРК проекта 21631, заложенный на предприятии.
Шесть таких кораблей уже находится в составе ВМФ.
Корабли этого проекта вооружены ракетным комплексом "Калибр", предназначенным для поражения морских и береговых целей, комплексом ПВО "Панцирь-М", артиллерийским вооружением.
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