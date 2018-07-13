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13.07.2018
ЦАМТО

Мексика намерена отказаться от покупки американских боевых вертолетов для ВМС страны

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Вертолет MH-60R Seahawk
Огневое испытание тактической УР AGM-114 Hellfire класса «воздух-поверхность» с борта морского вертолета MH-60R Seahawk.
Источник: Commonwealth of Australia

ЦАМТО, 12 июля. Победитель выборов президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что после вступления в должность 1 декабря расторгнет сделку с США на поставку восьми боевых вертолетов для ВМС Мексики, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, в апреле Госдепартамент США одобрил возможную продажу Мексике американских палубных многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk на сумму приблизительно 1,2 млрд. долл.

"Эта покупка на сумму в 25 млрд. песо будет отменена, потому что мы не можем позволить себе такие траты", – заявил А.Обрадор 11 июля на пресс-конференции в Мехико.

Также избранный президент сообщил, что его команда уже начала искать выход на корпорацию Boeing для продажи президентского лайнера. Речь идет о самолете Boeing 787-8 Dreamliner, который был куплен для главы государства в 2016 году за 219 млн. долл. "Идея в том, чтобы продать его и не потерять деньги", – цитирует "РИА Новости" А.Обрадора.

Ранее будущий президент Мексики заявил, что намерен летать исключительно на обычных рейсовых самолетах или передвигаться во время своих поездок на наземном транспорте, отмечает агентство.

12.07.2018
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Страны
Мексика
США
Продукция
Boeing-787
SH-60
Компании
Boeing
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