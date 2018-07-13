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13.07.2018
ЦАМТО

Страны НАТО договорились на саммите в Брюсселе избавляться от оставшейся военной техники советского производства

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Флаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО.
Источник: http://www.globallookpress.com

ЦАМТО, 12 июля. Страны НАТО договорились на саммите в Брюсселе избавляться от оставшейся в наследство у ряда стран-участниц военной техники советского и российского производства.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в декларации, одобренной по итогам первого дня работы саммита альянса.

В декларации говорится, что для "преодоления вызовов изменяющейся обстановки" необходимы "оперативно совместимые силы и средства, находящиеся в высокой степени готовности".

Для этого альянс планирует "повышать оперативную совместимость вооруженных сил, работать для целесообразного решения вопроса существующей зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения".

"Мы продолжим внедрять инновации и поддерживать свое технологическое преимущество", – говорится в документе.

12.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
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