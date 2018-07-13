Страны НАТО договорились на саммите в Брюсселе избавляться от оставшейся военной техники советского производства
ЦАМТО, 12 июля. Страны НАТО договорились на саммите в Брюсселе избавляться от оставшейся в наследство у ряда стран-участниц военной техники советского и российского производства.
Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в декларации, одобренной по итогам первого дня работы саммита альянса.
В декларации говорится, что для "преодоления вызовов изменяющейся обстановки" необходимы "оперативно совместимые силы и средства, находящиеся в высокой степени готовности".
Для этого альянс планирует "повышать оперативную совместимость вооруженных сил, работать для целесообразного решения вопроса существующей зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения".
"Мы продолжим внедрять инновации и поддерживать свое технологическое преимущество", – говорится в документе.
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
13.07.2018 Надо в НАТО: почему Грузию и Украину не берут в альянс
13.07.2018 Италия не станет дополнительно увеличивать расходы на оборону - премьер
13.07.2018 Первый глубоко модернизированный "стратег" Ту-160М поступит на вооружение ВКС РФ в 2021 году - глава "Туполева"
13.07.2018 Россия возвращает в строй боевые корабли, которым почти 30 лет
13.07.2018 Напомните, когда вы в последний раз кого-то разгромили. Ответ эстонскому полковнику
13.07.2018 Где Россия, там угроза. Британия собралась перекрыть для РФ север Атлантики
13.07.2018 Правительство Словакии одобрило покупку истребителей F-16V Блок.70/72
13.07.2018 НАТО разработает всеобъемлющую стратегию по космосу