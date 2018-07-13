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13.07.2018
РИА Новости

В Татарстане заложат малый ракетный корабль для ВМФ

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Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 Буян-М. Архивное фото
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 Буян-М. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны РФ

КАЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Судостроители Зеленодольского завода имени А.М. Горького (входит в холдинговую компанию "Ак Барс") в четверг заложат корпус двенадцатого в серии малого ракетного корабля проекта 21631 (модернизированный "Буян-М") для ВМФ России.

"На АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 12 июля состоится торжественная церемония закладки корпуса двенадцатого из серии малого ракетного корабля проекта 21631 (разработчик АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро")", - говорится в сообщении предприятия.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом для Военно-морского флота России с 2010 года, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. В частности, они имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

По информации завода, шесть кораблей данного проекта - головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов" и "Вышний Волочек" - уже несут службу в составе ВМФ России. Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" по итогам 2016 года был признан лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ и завоевал приз главнокомандующего ВМФ по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черноморском флоте.

В настоящее время на стапелях Зеленодольского завода ведется строительство еще пяти кораблей проекта - "Орехово-Зуево", "Ингушетия", "Грайворон", "Град" и "Наро-Фоминск".

АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" производит боевые корабли различных классов, в том числе малые ракетные корабли, сторожевые корабли, противодиверсионные катера. На заводе за его 120-летнюю историю построено порядка 1,5 тысячи военных и гражданских судов, различные модификации барж, танкеров и сухогрузов.

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12.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
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