Шойгу: Дамаск не обращался по поводу поставок С-300 в Сирию
Министр обороны России Сергей Шойгу в буквальном смысле "поставил точку" в длящихся уже не первый месяц спорах о возможной поставке зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирийскую арабскую республику. В своем интервью итальянскому изданию Il Giornale, Шойгу пояснил, что сирийское правительство пока не обращалось к России по данному вопросу.
Минобороны РФ
Глава российского военного ведомства, отвечая на вопросы журналистов итальянского издания, отметил, что зенитно-ракетный комплекс С-300 является оборонительным вооружением и предназначен для отражения налета вражеской авиации или ракет противника при ударе по защищаемой территории. По этому, пояснил Шойгу, сам комплекс не может представлять прямой угрозы национальной безопасности каких-либо стран, если они только не планируют нападения. Решение о поставках такого комплекса вооруженным силам иностранного государства принимается только после официального обращения. На сегодняшний день сирийское правительство не направляло России официального запроса на поставку комплекса С-300 в Сирию, но ничто не помешает им сделать это, предположим, завтра.
Напомним, что впервые слухи о поставке сирийской армии зенитно-ракетного комплекса С-300 возникли после массового ракетного обстрела сирийской территории силами США и Великобритании с Францией, якобы из-за применения отравляющих веществ правительственной армией против мирного населения. Именно этот массированный налет показал необходимость приобретения Сирией ЗРК С-300 для защиты своей территории.
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