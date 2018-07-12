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12.07.2018
ЦАМТО

Впервые охрана объектов Амурского объединения ВВО организована с использованием браслетов системы "Стрелец-Часовой"

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Стрелец-Часовой
Браслет комплекта технических средств охраны "Стрелец-Часовой".
Источник: http://integral-russia.ru/

ЦАМТО, 11 июля. Впервые для организации охраны объектов одного из соединений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровского края, поступил новейший комплекс охраны "Стрелец-Часовой".

Комплекс состоит из наручных браслетов, которыми оснащаются часовые при заступлении на охрану военного объекта. В случае любой внештатной ситуации с часовым, вся информация по закрытым каналам поступает начальнику караула. Кроме того, каждый браслет позволяет в режиме реального времени отслеживать самочувствие часового, место и время патрулирования.

Система работает на удалении до 50 км в любых климатических условиях Дальнего Востока. Она значительно повышает качество охраны объектов, позволяя многократно сократить время реагирования караула на внештатную ситуацию, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

11.07.2018
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Продукция
Стрелец
Стрелец-Часовой
Компании
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