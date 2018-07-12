Впервые охрана объектов Амурского объединения ВВО организована с использованием браслетов системы "Стрелец-Часовой"
ЦАМТО, 11 июля. Впервые для организации охраны объектов одного из соединений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровского края, поступил новейший комплекс охраны "Стрелец-Часовой".
Комплекс состоит из наручных браслетов, которыми оснащаются часовые при заступлении на охрану военного объекта. В случае любой внештатной ситуации с часовым, вся информация по закрытым каналам поступает начальнику караула. Кроме того, каждый браслет позволяет в режиме реального времени отслеживать самочувствие часового, место и время патрулирования.
Система работает на удалении до 50 км в любых климатических условиях Дальнего Востока. Она значительно повышает качество охраны объектов, позволяя многократно сократить время реагирования караула на внештатную ситуацию, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
26.06.2018 На форуме "Армия-2018" пройдут апробацию дистанционные системы охраны
31.08.2017 Все соединения ВДВ России оснастят комплексами технических средств охраны "Стрелец-часовой"
30.08.2017 Соединения Воздушно-десантных войск получат комплексы охраны "Стрелец-часовой"
07.10.2016 Военнослужащие на Курильских островах получат спецбраслет с ГЛОНАСС
06.10.2015 Местоположение российских солдат отследят по браслетам с ГЛОНАСС
23.06.2015 Армия и общество: грани соприкосновения
22.06.2015 Медведев: надо улучшить оборонноспособность за счет разработок РФ
22.06.2015 Медведев: необходимо как можно быстрее внедрять новейшие технологии в систему ОПК