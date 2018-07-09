Эстония ожидает от саммита НАТО увеличения в регионе Балтии численности войск высокой готовности



Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений "Весенний шторм".

Источник: © РИА Новости, Сергей Степанов Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений "Весенний шторм".Источник: © РИА Новости, Сергей Степанов

Таллин. 9 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава правительства Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) рассчитывает, что на предстоящем 11-12 июля саммите НАТО будут приняты решения об увеличении присутствия в регионе войск высокой готовности.

"От проводимого на этой неделе саммита ждем увеличения численности союзных войск высокой готовности и повышения способности НАТО перемещать дополнительные войска в Европе и через океан", - заявил Ю.Ратас в своей статье, опубликованной в понедельник в газете Postimees.

Он ждет также, что в Латвии будет создана под руководством Дании штаб-квартиры дивизии, в состав которой будут входить войска государств региона и размещенные в странах Балтии боевые группы НАТО.

"Эти решения поддержат созданные ранее боевые группы и помогут НАТО и союзным государствам быстрее действовать в нашем регионе в случае кризиса, чтобы обеспечить дополнительную поддержку уже находящимся здесь войскам", - считает глава правительства.

По его словам, безопасность Эстонии в настоящее время надежна, присутствие сильнейшего союзника Соединенных Штатов в Европе явно укрепилось. "Важно также возвращение войск Канады в Европу, а точнее в Латвию", - отметил премьер-министр.

Он пообещал, что Эстония продолжит вкладывать в оборону не менее 2% ВВП и этот вклад в течение четырех предстоящих лет составит 2,4 млрд евро.

Глава правительства выразил уверенность, что нынешние разногласия среди союзников носят временный характер, так как "разногласия были и раньше, но всегда они преодолевались".

Говоря о сотрудничестве НАТО-ЕС, он отметил, что важнейшим вопросом здесь является обеспечение военной мобильности, "которая поддержит способность НАТО перемещать дополнительные войска в Европе", а "продвижение сотрудничества НАТО-ЕС сейчас важнее, чем когда-либо ранее", заявил премьер-министр.