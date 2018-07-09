Войти

Эстония ожидает от саммита НАТО увеличения в регионе Балтии численности войск высокой готовности

10.07.2018 Интерфакс-АВН 376 0
0
Понравилась новость?
 0
Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений "Весенний шторм"
Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений "Весенний шторм".
Источник: © РИА Новости, Сергей Степанов

Таллин. 9 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава правительства Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) рассчитывает, что на предстоящем 11-12 июля саммите НАТО будут приняты решения об увеличении присутствия в регионе войск высокой готовности.

"От проводимого на этой неделе саммита ждем увеличения численности союзных войск высокой готовности и повышения способности НАТО перемещать дополнительные войска в Европе и через океан", - заявил Ю.Ратас в своей статье, опубликованной в понедельник в газете Postimees.

Он ждет также, что в Латвии будет создана под руководством Дании штаб-квартиры дивизии, в состав которой будут входить войска государств региона и размещенные в странах Балтии боевые группы НАТО.

"Эти решения поддержат созданные ранее боевые группы и помогут НАТО и союзным государствам быстрее действовать в нашем регионе в случае кризиса, чтобы обеспечить дополнительную поддержку уже находящимся здесь войскам", - считает глава правительства.

По его словам, безопасность Эстонии в настоящее время надежна, присутствие сильнейшего союзника Соединенных Штатов в Европе явно укрепилось. "Важно также возвращение войск Канады в Европу, а точнее в Латвию", - отметил премьер-министр.

Он пообещал, что Эстония продолжит вкладывать в оборону не менее 2% ВВП и этот вклад в течение четырех предстоящих лет составит 2,4 млрд евро.

Глава правительства выразил уверенность, что нынешние разногласия среди союзников носят временный характер, так как "разногласия были и раньше, но всегда они преодолевались".

Говоря о сотрудничестве НАТО-ЕС, он отметил, что важнейшим вопросом здесь является обеспечение военной мобильности, "которая поддержит способность НАТО перемещать дополнительные войска в Европе", а "продвижение сотрудничества НАТО-ЕС сейчас важнее, чем когда-либо ранее", заявил премьер-министр.
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Канада
Латвия
Эстония
Проекты
NATO
  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 00:09
  • 9
Индия передала России свои условия по дальнейшему участию в проекте FGFA
  • 10.07 23:22
  • 2
Сергей Попов: проектируем космический лазер для передачи энергии на Луну
  • 10.07 23:20
  • 17
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 10.07 21:59
  • 11
Большой десантный корабль "Ослябя" сел на мель близ Владивостока
  • 10.07 21:51
  • 7
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 10.07 20:47
  • 1
Ейский комплекс НИТКА обзаведется новой полосой
  • 10.07 20:17
  • 1559
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.07 19:10
  • 1
Квантово-защищённую линию передачи данных создала телекоммуникационная компания British Telecom
  • 10.07 18:08
  • 5
Индонезия заплатит России более $1млрд за 11 Су-35 - источник
  • 10.07 17:46
  • 125
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 10.07 16:23
  • 1
Глава НПП "Звезда": костюм для летчиков Су-57 подготовлен к летным испытаниям
  • 10.07 16:18
  • 9
Энергохлам
  • 10.07 14:18
  • 2
Сергей Рязанский покидает отряд космонавтов
  • 10.07 14:11
  • 30
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 10.07 14:08
  • 4
Швейцарский пилот в российском скафандре чуть не отморозил ногу из-за селфи-палки