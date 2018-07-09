Эмир Катара подтвердил факт переговоров с Владимиром Путиным по проекту приобретения ЗРС С-400 "Триумф"



ЗРК С-400.

Источник: rg.ru ЗРК С-400.Источник: rg.ru

ЦАМТО, 9 июля. Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подтвердил факт обсуждения вопроса о приобретении ЗРС С-400 "Триумф" с президентом России Владимиром Путиным.

Для справки: последняя по времени встреча лидеров двух стран состоялась в марте этого года.

Как сообщает информационное агентство AhlulBayt со ссылкой заявление главы Катара на пресс-конференции в Париже 6 июля после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, соглашения пока нет, однако вопрос покупки С-400 обсуждался. Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани отказался сообщать подробности о ведущихся переговорах.

Ресурс AhlulBayt отмечает, что ближайшая встреча лидеров двух стран состоится в России, куда эмир Катара прибудет на заключительный этап чемпионата мира по футболу. На запланированных переговорах стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов.

Как ранее сообщал ЦАМТО, месяц назад французская газета Le Monde со ссылкой на неназванный источник заявила о том, что Саудовская Аравия очень жестко отреагировала на возможную закупку Катаром ЗРС С-400 "Триумф".

По данным Le Monde, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд направил конфиденциальное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой по своим каналам усилить давление на Катар, чтобы тот отказался от планов закупки российских ЗРС С-400.

По данным Le Monde , в письме говорилось о готовности Саудовской Аравии провести "военную операцию" против Катара, если Доха закупит эти системы. При этом отмечалось, что Эр-Рияд твердо убежден в том, что появление С-400 в Катаре отрицательно повлияет на безопасность в регионе и приведет к эскалации напряженности.

Министерство иностранных дел Франции отказалось комментировать информацию о том, имеется ли на самом деле письмо, о котором сообщала Le Monde . Власти Саудовской Аравии также отказались от комментариев.

Впервые посол Катара в Москве Фахад бин Мухаммад аль-Аттыйя выступил с заявлением о намерении страны приобрести системы С-400 в январе этого года. Позднее в СМИ сообщалось о том, что Москва и Доха могут договориться о приобретении и поставке С-400 в сжатые сроки.

Справочно:

Как заявил 23 августа 2017 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече с государственным министром по вопросам обороны Катара Халидом бен Мохаммадом Аль-Аттыйя, "на форуме "Армия-2017" для Катара будет проведен отдельный показ возможностей систем ПВО".

"Специально для делегации Катара подготовили показ самых современных систем ПВО, таких как С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1". Кроме того, конечно, важное значение имеет динамический показ техники, которая будет представлена – это более 300 ед. современной техники", – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

В свою очередь, Халид бен Мохаммад аль-Аттыйа сообщил, что Катар намерен приобрести у России технологии для производства систем ПВО.

"Что касается нашего взаимного сотрудничества, это не только покупка систем противовоздушной обороны, но и технологии. Мы бы хотели развивать это направление, поэтому нуждаемся в этих технологиях", – сказал госминистр Катара.