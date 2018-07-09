Патрушев назвал причину роста числа террористических преступлений в Крыму
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Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Число преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, растет в Крыму из-за деструктивной политики "Меджлиса крымско-татарского народа"* и украинских националистов, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Радикально настроенные лидеры "Меджлиса крымского-татарского народа"*, находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов. Эти факторы способствуют также росту преступлений террористического характера и экстремистской направленности", - заявил Патрушев на совещании в Севастополе.
*Религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России.
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09.07.2018
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