Патрушев назвал причину роста числа террористических преступлений в Крыму



Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Число преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, растет в Крыму из-за деструктивной политики "Меджлиса крымско-татарского народа"* и украинских националистов, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Радикально настроенные лидеры "Меджлиса крымского-татарского народа"*, находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов. Эти факторы способствуют также росту преступлений террористического характера и экстремистской направленности", - заявил Патрушев на совещании в Севастополе.

*Религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России.