В России разрабатывают самолет-постановщик помех, способный выводить из строя военные спутники
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Первые три самолета-постановщика помех и попутной разведки Ил-22ПП «Порубщик» в ангаре ОАО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева", Жуковский, октябрь 2016 года. На переднем плане второй (первый серийный) самолет Ил-22ПП (регистрационный номер RF-90786, заводской номер 0393607950).
Источник: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
ЦАМТО, 9 июля. Новый самолет-постановщик помех, способный выводить из строя военные спутники, создается в России, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Новый самолет, по словам собеседника агентства, сменит в Воздушно-космических силах (ВКС) поступающие сейчас на вооружение Ил-22ПП "Порубщик". "Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому он сможет осуществлять радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле", – добавил он.
По словам источника агентства, на сегодняшний день готов эскизный проект самолета, в ближайшее время должна начаться соответствующая опытно-конструкторская работа.
"Новый самолет получил наименование "Порубщик-2" но, скорее всего, в Воздушно-космические силы эта машина будет поступать уже под другим названием. Однозначно будет новый планер – прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76", – добавил собеседник агентства.
Источник напомнил, что на сегодняшний день ВКС России располагают тремя самолетами-постановщиками помех на базе Ил-22, однако серия первого "Порубщика" будет небольшой по естественным причинам: в России осталось всего около десяти планеров таких самолетов, и их производство завершено.
"Оставшиеся семь планеров получат новое оборудование, но такое количество самолетов не сможет обеспечить потребности нашей армии", – заключил он.
"Порубщики" считаются одними из самых эффективных в мире самолетов РЭБ. Они могут самостоятельно обнаруживать радиоэлектронное излучение комплексов противовоздушной обороны противника, подавлять их мощными помехами или искажать сигналы их радиолокаторов. При этом уточняется, что Ил-22ПП не мешают работе радиоэлектронных систем своих войск, отмечает агентство.
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09.07.2018
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