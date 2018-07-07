Поставленные на Украину ПТРК Javelin отказались стрелять

Глава киевского оборонного КБ "Луч" Олег Коростелев в письме главе Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову указал на недостатки поставленных в страну американских противотанковых комплексов FGM-148 Javelin. Скан документа опубликован в Сети.

Прибывшие в Украину из США "Джавелины" отказались работать на показательных стрельбах. Проверка состояния оружейных комплексов установила, что проблема кроется в маршевых двигателях ракет - заводской срок их эксплуатации истек, но перед поставкой на Украину был продлен специальным решением американских властей.

- Двигатели нуждаются в дополнительной проверке, а использование такого вооружение в боевых условиях может привести к гибели военнослужащих, - пишет Коростелев.

Глава КБ "Луч" указывает и на другие недостатки Javelin: высокая стоимость, малая дальность стрельбы - 2,5 километра, чувствительность к погодным условиям, необходимость привлечения к обслуживанию ПТРК иностранных специалистов. В конце письма Олег Коростелев предлагает рассмотреть возможность приоритетного оснащения национальной армии противотанковыми ракетными комплексами украинского производства.

Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" входит в перечень стратегических предприятий Украины, специализируется на создании управляемых ракет для противотанковых комплексов и систем ПВО. В 2011 году на вооружение украинской армии принят ПТРК "Стугна-П" киевской разработки. В январе 2018 года произведен первый пуск созданной в КБ "Луч" противокорабельной крылатой ракеты "Нептун".

Решение передать Украине противотанковые комплексы Javelin Белый дом принял в 2017 году. Оружие Киеву поставили с условием не использовать его в Донбассе. Поэтому в зоне АТО украинские силовики вынуждены мастерить деревянные макеты.

Украинский "Джавелин". Источник: www.dialog.ua

Антон Валагин