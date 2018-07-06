Компания RAM-System GmbH поставит ЗРК RAM для корветов класса K130 ВМС Германии



Корветы ВМС ФРГ проекта К130 первой серии в базе в Варнемюнде. На переднем плане корвет F 264 Ludwigshafen am Rhein. Снимок 2015 года.

Источник: Bernd Wüstneck / Корветы ВМС ФРГ проекта К130 первой серии в базе в Варнемюнде. На переднем плане корвет F 264 Ludwigshafen am Rhein. Снимок 2015 года.Источник: Bernd Wüstneck /

ЦАМТО, 6 июля. Компания Diehl Defense сообщила о подписании совместным предприятием RAM-System GmbH (RAMSYS) контракта на поставку десяти корабельных зенитных ракетных комплексов RAM (Rolling Airframe Missile) для ВМС Германии.

Системы вооружения будут установлены на второй партии корветов класса K130.

Система вооружения RAM является основным средством самообороны надводных боевых кораблей Германии и ВМС США от противокорабельных ракет, воздушных и скоростных надводных угроз на ближней дальности.

Пусковая установка позволит выполнять пуск всех ранее разработанных ракет RAM (версий Блок.0, Блок.1А и Блок.2), а также ракет следующего поколения Блок.2A и Блок.B.

Помимо США, комплексы RAM были приобретены для оснащения кораблей ВМС Египта, Греции, Японии, Республики Корея, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и Катара.

Система RAM совместно разработана и производится в рамках программы НАТО компанией Raytheon Missile Systems и RAM-System GmbH, являющейся совместным предприятием Diehl Stiftung (25%), Diehl BGT Defence (25%) и MBDA Deutschland GmbH (50%).

Как сообщал ЦАМТО, 12 сентября 2017 года Федеральное ведомство Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) подписало с консорциумом ARGE K130 (Arbeitsgemeinschaft K130), в состав которого вошли компании Lurssen Werft GmbH & Co. (основной подрядчик), ThyssenKrupp Marine Systems GmbH и German Naval Yards Kiel GmbH (GNY), контракт на строительство пяти корветов класса K130 для ВМС Германии. Стоимость заказа оценивается в 2 млрд. евро (2,4 млрд. долл.). Как планируется, поставки начнутся в 2022 году и будут завершены к 2025 году.