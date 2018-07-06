В Минобороны назвали число беспилотников на вооружении российской армии
|
|
Военнослужащий с БПЛА.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 1,9 тысячи беспилотных летательных аппаратов стоит сегодня на вооружении российской армии, заявил в пятницу в интервью газете "Красная звезда" начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.
"В Вооружённых силах сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации, которые вошли в состав специальных войск видов и родов войск Вооружённых сил. На их оснащении находятся более 1900 беспилотников. В штабах военных округов, объединений и соединений созданы службы беспилотной авиации", - сказал он.
Новиков подчеркнул, что беспилотники, которые начали широко внедряться в войска с 2013 года, повысили возможности армии, прежде всего по ведению воздушной разведки. Также возросло качество боевой учёбы.
"В настоящее время БПЛА используются практически во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки для обеспечения эффективного решения самых различных задач", - добавил он.
|
06.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.07.2018 В ближайшее время Минобороны закупит комплексы БПЛА новейшей разработки
09.07.2018 В России завершается разработка многоцелевых дальних беспилотников
09.07.2018 Около 1,2 тыс. человек приняли участие в учениях мотострелков со стрельбой в Приморье
05.07.2018 Спецназ ЮВО в ходе учения уничтожил беспилотник условного противника из новейшего боевого комплекса
05.07.2018 Более 500 мотострелков ЦВО применят новые способы борьбы с БЛА в рамках учения в Алтайском крае
03.07.2018 Гранатометчики ЦВО провели учение по освоению сирийского опыта
02.07.2018 Военнослужащие ЗВО применили сирийский опыт на учениях в Подмосковье
27.06.2018 Десант с алгоритмами