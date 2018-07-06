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Российским арктическим бригадам не хватает "Тороса" с 30-мм пушкой

06.07.2018 Российская газета 1006 2
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Машина "Торос"
Машина огневой поддержки и сопровождения "Торос".
Источник: rg.ru

В последние годы российские арктические бригады получили большое количество разнообразной техники, которая позволяет эффективно выполнять боевые задачи в этом регионе с суровым климатом.

По мнению военных экспертов, в составе этих специальных соединений очень органично смотрелась бы боевая машина огневой поддержки и сопровождения "Торос". Она создана в Муроме на базе гусеничного шасси МТ-ЛБу, которые хорошо зарекомендовали себя в войсках.


Боевая машина огневой поддержки и сопровождения "Торос", предназначенная для комплектования арктических бригад.
Источник: www.vestnik-rm.ru

Внешне от других вариантов такой легкобронированной техники "Торос" отличается находящимся впереди мощным бульдозерным отвалом, который позволяет прокладывать пути в снежных заносах. Также высокой проходимости способствуют более широкие гусеничные ленты.

Учитывая низкие температуры, машина оборудована дополнительной теплоизоляцией, есть отопители и вспомогательный дизельный генератор.


Боевая машина огневой поддержки и сопровождения "Торос", предназначенная для комплектования арктических бригад.
Источник: www.vestnik-rm.ru

Машина имеет достаточно мощное вооружение. В одноместной башне установлена 30-мм автоматическая стабилизированная пушка 2А42 с боекомплектом в 300 снарядов. Она способна поражать цели на дистанции до 4000 м. 30-мм АГ-17 с запасом в 300 гранат бьет на дальность в 1700 м. Пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с 2000 патронов уничтожает живую силу на расстоянии в 1500 м.

Мощность двигателя ЯМЗ-238БЛ-1 - 310 л.с. Максимальная скорость - 60 км/ч по суше и до 6 км/ч по воде. Запас хода - до 500 км. Жизненный цикл машины - до 30 лет.


Алексей Моисеев
05.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
2А42
МТ-ЛБ
ПКТМ
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
Арктика
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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Владислав
17463
№1
06.07.2018 15:27
Посмотрите на гусеницы. Он никуда не пролезет. Я ка кработавший ы егологии знаю как вязнут ГТС и ГАЗики на гусеницах.
В целом для Арктики нельзя применять стальные конструкции да и дюраль ограничен. Разве хромоникелевый лист на днище 5-7мм.

По камням вовсе годятся колёсные того же Гарагашьяна:

на Кольском п-ве с сайта автора вездеходов.
http://garagashyan.ru/0,1/foto/pohod-po-kolskomu/
чем крупнее тем хуже будет проходимость по курумам.


Шерп 10х10 уже сможет брать не пушку а скорее малого 80мм калибра боеприпасы. Если 57мм на базе С-5 или обрезки С-8 со смесевым то тогда в вертикальную установку влезет десятки.
С коррекцией траектории.


Можно иметь камеры терпимые к множествам пробитий ну а "бронирование" МТЛБ просто НИКАКОЕ

По совсем рыхлому снегу бегают ратраки лишь. Остальное вязнет где 5м и более свежачка скопилось так что радар лишним не будет.

Есть ещё момент - пневматики сверхнизкие не портят тундру а гусики ЛЮБЫЕ наносят ущерб. Отец рассказывал как один сгонял по тундре  счёт за экологический ущерб 60млн руб с лишком.
Идиота-водилу едва не убили уволив.
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RU
Владислав
17463
№2
06.07.2018 15:49
Касаемо забугорья. Оригинал Snowmobile - канадец ДЛЯ СЕБЯ делал,дальность до 200км на заряде батарей.

Показанные на видео способность проезжать ПОД упавшими деревьями и в неширокие трубы (2мин 10с) впечатляет.




Ну а это эстонский вариант "по мотивам" оригинала. Единственно что обращает - низкий силуэт. В траве верх гусениц и пулемёт лишь будет виден.



Думаю МО следует пересмотреть своё видение перспективной вездеходной техники вообще и гусеничной в частности.
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