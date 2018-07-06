Российским арктическим бригадам не хватает "Тороса" с 30-мм пушкой



Машина огневой поддержки и сопровождения "Торос".

Источник: rg.ru Машина огневой поддержки и сопровождения "Торос".Источник: rg.ru

В последние годы российские арктические бригады получили большое количество разнообразной техники, которая позволяет эффективно выполнять боевые задачи в этом регионе с суровым климатом.

По мнению военных экспертов, в составе этих специальных соединений очень органично смотрелась бы боевая машина огневой поддержки и сопровождения "Торос". Она создана в Муроме на базе гусеничного шасси МТ-ЛБу, которые хорошо зарекомендовали себя в войсках.

Боевая машина огневой поддержки и сопровождения "Торос", предназначенная для комплектования арктических бригад. Источник: www.vestnik-rm.ru

Внешне от других вариантов такой легкобронированной техники "Торос" отличается находящимся впереди мощным бульдозерным отвалом, который позволяет прокладывать пути в снежных заносах. Также высокой проходимости способствуют более широкие гусеничные ленты.

Учитывая низкие температуры, машина оборудована дополнительной теплоизоляцией, есть отопители и вспомогательный дизельный генератор.

Боевая машина огневой поддержки и сопровождения "Торос", предназначенная для комплектования арктических бригад. Источник: www.vestnik-rm.ru

Машина имеет достаточно мощное вооружение. В одноместной башне установлена 30-мм автоматическая стабилизированная пушка 2А42 с боекомплектом в 300 снарядов. Она способна поражать цели на дистанции до 4000 м. 30-мм АГ-17 с запасом в 300 гранат бьет на дальность в 1700 м. Пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с 2000 патронов уничтожает живую силу на расстоянии в 1500 м.

Мощность двигателя ЯМЗ-238БЛ-1 - 310 л.с. Максимальная скорость - 60 км/ч по суше и до 6 км/ч по воде. Запас хода - до 500 км. Жизненный цикл машины - до 30 лет.

Алексей Моисеев