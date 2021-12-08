«Рыцари» льдов

Какая современная техника для Арктики поступает в распоряжение войск

США приступили к усилению своей сухопутной группировки на Аляске, изменив для этого даже Концепцию сухопутных сил в Арктике. Новая доктрина включает в себя развитие многодоменных сил, строительство новых опорных пунктов и полигонов. Уже в ближайшие годы Америка развернет на Аляске и новые базы, увеличив свою 20-тысячную группировку в самом северном штате несколькими оперативно-тактическими группами.

Арктические ландскнехты Америки

Для переброски сухопутных сил США намерены использовать в Арктике в основном бронетранспортеры. Их тактические формирования сухопутных сил оснащены бронетранспортерами «Страйкер» производства General Dynamics Land Systems (бригада «Страйкер») и армейской авиацией, в том числе ударными вертолетами «Апач» AH-64 от Attack Helicopter (4-я воздушно-десантная бригада). Бригады расположены ниже полярного круга, но по заявлению Пентагона, могут быть переброшены в любую точку предполагаемого ТВД за период от 18 часов для подразделений ВДВ и до четырех суток для пехотинцев бригады «Страйкер».

Бронетранспортер «Страйкер» принят на вооружение в 2000 году и относится к семейству промежуточных бронированных машин. Дальность хода – 531 километр по шоссе. Экипаж – три человека плюс девять десантников. Вооружение – 12,7-мм пулемет М2 Browning или 40-мм автоматический гранатомет Mark19.

Используемая для непосредственной поддержки пехоты восьмиколесная легкобронированная машина может применяться и в варианте легкой инженерной машины подразделения (Stryker M1132 ESV). Однако нужно учесть, что в стандартной модификации использование этой машины в условиях трудной проходимости (ледяных торосов) весьма затруднено.

Поэтому предусмотренный временной интервал в четверо суток для переброски бригады в любую точку театра военных действий в Арктике является гипотетическим и практически невозможен без использования армейской авиации.

Бригада и ее «кони»

Оснащение арктических подразделений Сухопутных войск ВС РФ новейшими образцами боевой техники в рамках Государственной программы вооружения (ГПВ) армии и флота на 2018–2027 годы идет согласно намеченному плану. Оленьи упряжки, безусловно, также освоены. Особенно разведчиками-мотострелками. Но без «стальных коней» в Арктике не обойтись.

По сообщению заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, курирующего вопросы организации военно-технического обеспечения ВС и планирование развития вооружения, сухопутной составляющей обороноспособности страны в программе уделяется особое место. А значит, прикрытие арктического шельфа и архипелагов в этом смысле – составная часть общего замысла.

“Снегоход «Беркут» – название словно подчеркивает аксиому: от зоркого глаза российских военных враг не спрячется, невзирая на огромные расстояния арктического шельфа”

В противовес оснащению американских сухопутных сил российское военное ведомство давно приступило к созданию образцов ВВТ, которые предназначены именно для Арктического региона. По словам Криворучко, перевооружение Сухопутных войск – одно из приоритетных направлений реализации глобального плана оснащения армии новинками военной и специальной техники.

И в этом смысле контроль за выполнением ГОЗ для Сухопутных войск включает в себя не только организацию патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работы, но и проверку готовых образцов техники на испытаниях в различных климатических условиях, в том числе в районах вечной мерзлоты.

На Сухопутные войска пришлась четвертая часть всего финансирования ГПВ-2020. Наши сухопутчики получили модернизированные танки Т-90АМ, Т-80БВМ, Т-72Б3М, БМП-2М «Бережок», БМП-3М, БТР-82М, новые танки Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец-25», «Бумеранг» и арктические «Рыцарь», о которой пока мало что известно. Но по данным из открытых источников, это БМП нового поколения с газотурбинным двигателем и электротрансмиссией. Она должна стать основным боевым средством действующих в Арктике общевойсковых соединений (в настоящее время эту функцию выполняют МТ-ЛБ).

Для подразделений, действующих в условиях Арктики, разработана и боевая машина огневой поддержки «Торос». Активизация работы отечественных инженеров и конструкторов по созданию спецтехники для арктических частей, вывела ее на принципиально новый функциональный уровень. От обычного многоцелевого бронированного транспортера – тягача МТ-ЛБ «Маргаритка» тот же «Торос» отличается рядом преимуществ. Установка одноместного боевого модуля, в котором смонтировано стабилизированное 30-мм автоматическое орудие 2А42 с дальностью поражения четыре тысячи метров и боекомплектом три сотни снарядов, делает «Торос» грозной машиной. Ее огневая мощь усилена 7,62-мм пулеметом ПКТМ с двумя тысячами патронов и установкой 30-мм автоматического гранатомета АГ-17, рассчитанного для работы на дистанциях до 1700 метров (запас гранат – до 300 штук).

Имеющий широкие гусеничные ленты «Торос» увеличил и показатели проходимости. Наличие впереди бульдозерного отвала помогает продвижению в экстремальных условиях. Не забыли также о комфортных условиях для экипажа и десанта. Комфорт обеспечивается утеплением обитаемых отсеков, наличием автономной системы обогрева.

Что касается сердца боевой машины огневой поддержки «Торос», то 310-сильный дизельный двигатель способен разгонять бронемашину до 60 километров в час, а при преодолении водных преград – до шести километров в час. Запас хода достигает 500 километров, что в условиях высоких широт и огромных пространств для патрулирования явная необходимость.

Снегоходы для патруля

Снегоход для мотострелка, пограничника или спецназовца – незаменимое средство передвижения. Отечественные разработчики давно ломали голову над облегченными средствами доставки на плацдарм групп реагирования и боевого патрулирования специальных подразделений. Так появился снегоход «Беркут».

vpk-news.ru

Комплектующие российского производства придают нашим снегоходам «Беркут-2» уникальные качества, главными из которых являются надежность и проходимость. Однако это не только средство передвижения. Установка в закабинной части на турели 7,62-мм пулемета «Печенег», разработанного на основе пулемета Калашникова-М, дает возможность поражать не только живую силу противника, его огневые и транспортные средства, но и воздушные цели. На месте водителя расположен прибор ночного видения. На крыше установлена фара-прожектор.

Нельзя не отметить и бросающийся в глаза изящный дизайн этой машины, которая весьма понравилась зрителям Парада Победы 2018 года в Москве, где она впервые была продемонстрирована широкому кругу. Строгость линий и лаконичная красота подчеркивались белоснежной маскировочной расцветкой. Белые снегоходы российского производства, безусловно, достойны любого голливудского боевика, где экшн и погоня превалируют над тонкостями драматической линии.

Однако у наших бойцов к этим машинам прагматичное отношение. Они используются в ежедневной боевой работе. Патрулирование 80-й отдельной мотострелковой бригадой (арктической) без «Беркутов» не обходится. Задачей отдельной арктической бригады, входящей в состав 14-го армейского корпуса объединенного стратегического командования «Северный флот», является контроль территорий от Мурманска до Новосибирских островов. Мотострелки, несущие боевое дежурство в оперативном взаимодействии с частями ВДВ и морской пехоты СФ, регулярно задействуются на учениях на российских арктических островах и на Таймыре.

Эти совместные маневры показали, что снегоход «Беркут-2», получивший новую пластиковую кабину с открывающимися на 180 градусов и фиксируемыми вдоль бортов дверями, весьма удобен в эксплуатации.

Стабильность управления машиной обеспечена виброакустической изоляцией кабины от моторно-трансмиссионного агрегата. Благодаря этому серьезно уменьшен шум в салоне. На снегоходе установлен гидроусилитель рулевого управления от «Шевроле-Нивы». Улучшенная система отопления в кабине позволяет сохранять температуру плюс 18 градусов даже при минус 50 за бортом. Этот режим поддерживается благодаря двум печкам. Машина может перевозиться на большие расстояния в кузове грузовика. Заезд осуществляется по импровизированному трапу.

Снежные «сани» российской армии

Помимо снегоходов «Беркут» с отапливаемой кабиной, основу транспортной техники арктической бригады составляют также гусеничные тягачи, в том числе двузвенные, полноприводные грузовики «Урал» и КамАЗ, адаптированные к экстремально низким температурам (до –52°), и снегоходы А-1.

Они применяются при ведении разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций. Стоящие на вооружении разведподразделений бригады, снегоходы не раз участвовали в экспериментальных маршах, в том числе протяженностью около 500 километров.

Базой для создания армейского снегохода А-1, проявившего себя в условиях вечной мерзлоты как надежная машина, послужила уже хорошо зарекомендовавшая себя модель «Тайга Патруль 551 СВТ» с двухтактным двухцилиндровым двигателем РМЗ-551. Его мощность составляет 65 лошадиных сил. Армейское наполнение включает в себя крепление для установки двух пар лыж, гранатомета, автомата АК-74 и винтовки СВД. Бензобак снегохода А-1 имеет самозатягивающееся покрытие.

У А-1 увеличенный багажник для установки двух металлических канистр емкостью 20 литров каждая. Двигатель снабжен системой предпускового подогревателя. Его тяговитость позволяет осуществлять буксировку целого отделения лыжников, перемещать сцепки из нескольких саней-волокуш с полезным грузом. В управлении машина ничем не отличается от своих гражданских аналогов. В целом в 2020 году соединения армейского корпуса Северного флота получили не менее 20 новейших образцов ВВСТ.

Условия жизни арктических мотострелков весьма улучшили арктические кухни КА-250/30ПМ, хлебопекарни ХПА-500/30ПМ, а также цистерны для подвоза воды и мобильные комплексы радиосвязи. Об этих новинках говорилось в сообщении СФ, где указывалось, что все поступившие новые образцы вооружения успешно прошли проверку в суровых условиях Крайнего Севера. При выполнении противодиверсионных задач важна не только скорость передвижения к объекту, но и быстрота отхода на исходную позицию. Снегоход А-1 и мотовездеход АМ-1 хорошо приспособлены именно для таких целей. Они предназначены для поражения живой силы противника мобильными экипажами до двух человек на скорости до 80 километров в час.

Эта техника усилиями отечественных разработчиков может одинаково хорошо функционировать как в условиях северных широт, так и во время плюсовой температуры. Простота повседневной эксплуатации и неприхотливость в обслуживании – огромное преимущество в суровых условиях.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (910) за 7 декабря 2021 года