"Креативная выдумка": как Украина возьмет Мурманск



Военнослужащие ВСУ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины Военнослужащие ВСУ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

Украина пригрозила России созданием Барнаульского и Мурманского полков

Украина готова зеркально ответить на присвоение ряду российских воинских частей названий в честь украинских городов. С таким заявлением в эфире телеканала "112 Украина" выступил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, пригрозивший появлением "Барнаульского" и Мурманского" полков на Украине. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок разобрался, почему слова украинского чиновника оторваны от реальности.

Отвечая на просьбу ведущего прокомментировать присвоение президентом России Владимиром Путиным имен украинских городов частям российской армии, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил: "Сколько бы они ни называли, поверьте, какое бы у них ни было преимущество в войсках, в оружии, в количестве воинских частей и соединений, Украину еще никто не победил".

"Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, и Бахчисарайские, и Барнаульские полки, и Мурманские и так далее и тому подобное", - добавил он. Матиос также отметил, что "украинец всегда креативный на выдумку".

Однако здесь есть принципиальные моменты. Как ранее писала "Газета.Ru", президент России не присвоил российским полкам почетные наименования, а вернул частям и соединениям Вооруженных сил звания, знамена, ордена, почетные наименования, которые они заслужили в боях в период Великой Отечественной войны.

Говоря о заявлении украинского чиновника, нужно отметить, что выступления подобного характера не имеют ничего общего с его должностью - обсуждение подобных вопросов и высказывание каких-либо мнений, тем более личных оценок, не соответствуют статусу военного прокурора государства.

К слову, Матиос уже не в первый раз позволяет себе достаточно спорные утверждения. Совсем недавно, 25 июня, военный прокурор заявил, что обстановка на Украине накалилась до такого уровня, что к власти может прийти "украинский Аугусто Пиночет".

"Пиночет уже стучится в двери", - так в целом охарактеризовал политическую ситуацию в стране Анатолий Матиос.

Что касается личного военного опыта Матиоса, то он ограничивается лишь срочной службой в рядах Советской армии в период с 1988 по 1990 год. К вопросам военного строительства, планирования боевого применения войск (сил) и в целом к оперативно-стратегическим и стратегическим вопросам военный прокурор Украины, выпускник Черновецкого государственного университета с дипломом юриста, отношения никогда не имел.

При этом первое воинское звание Анатолия Матиоса после солдата срочной службы - генерал-майор Службы безопасности Украины, без всяких промежуточных ступеней. Отсюда, по всей видимости, и столь резкие заявления военного характера, не имеющие ничего общего с реальностью.

Сами слова Матиоса о появлении, например, "Мурманского" полка на Украине гипотетически могут реализоваться только лишь в случае масштабной войны между Россией и Украиной с применением только обычных средств поражения, что само по себе маловероятно.

Кроме того, чтобы представить появление полка с таким названием на Украине, соединениям ВСУ вначале потребуется взять Москву, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Беломорск, Кемь, Оленегорск и только после этого теоретически можно выйти на дальние подступы к городу Мурманску.

В качестве справки - расстояние только по автодорогам от Харькова (а именно оттуда, по идее, должны выдвигаться украинские стрельцы) до Мурманска составляет 2609 км. Без всяких боев пешком надо идти все лето. Все это выглядит настолько невероятным, что даже не стоит в деталях обсуждать подобные планы. От Москвы до Берлина, напомним, всего 1829 км.

Можно взять Мурманск и другим путем - частям и соединениям военно-морских сил Украины овладеть городом-портом с моря - провести воздушно-морскую десантную операцию. Однако элементарные подсчеты говорят, что для этого надо иметь полноценную оперативную эскадру, одну-две дивизии морских десантных сил, одну-две дивизии подводных лодок, мощные минно-тральные силы и просто без счета - суда обеспечения и транспорты.

В районе высадки надо непременно обеспечить господство в воздухе. Стало быть, надо иметь одну-две авианосные ударные группы. То есть подобная задача исключительно под силу флоту первоклассной военно-морской державы.

Кроме того, "непобедимую армаду" ВМСУ задолго до Мурманска, еще в Норвежском море, встретит Северный флот - один из самых мощных флотов мира. Да и большой вопрос - выйдет ли украинский флот из Черного моря в принципе. Не стоит все-таки забывать о набирающем с каждым днем силу российском Черноморском флоте.

Словом, сценарий взятия Мурманска с моря еще более фантастичен, чем штурм города с суши, поскольку в настоящее время на 14 украинских адмиралов приходится от силы три боеготовых катера, и радикально боевой и численный состав ВМСУ в исторически обозримый срок вряд ли не изменится.

Примерно также соответствует реальности желание военного прокурора Украины иметь в составе ВСУ "Барнаульский" и "Бахчисарайские" полки.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.