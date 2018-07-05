Ростех не поедет на авиасалон "Фарнборо" из-за дискриминации со стороны организаторов



Организаторы Международной аэрокосмической выставки в Фарнборо (Великобритания) накрыли пленкой модель российского истребителя Су-35.

Источник: http://www.militaryparitet.com/ Организаторы Международной аэрокосмической выставки в Фарнборо (Великобритания) накрыли пленкой модель российского истребителя Су-35.Источник: http://www.militaryparitet.com/

Госкорпорация "Ростех" не примет участие в британском авиасалоне "Фарнборо" из-за дискриминационных действий его организаторов, запретившим даже в виде презентационных материалов демонстрировать российскую продукцию, сообщил ТАСС представитель госкорпорации.

"Конечно, эта ситуация связана с санкциями и в целом той позицией в отношении России, которая сегодня формируется в Великобритании. Официальных писем на этот счет не было, в неофициальных беседах нам было объявлено, что на "Фарнборо" ни в каком виде, даже в формате моделей, видеопрезентаций, не могут демонстрироваться российские технологии военного и двойного назначения, при этом "Рособоронэкспорт" они вообще не видят среди участников выставки - ни с какой продукцией, включая гражданскую. Иными словами, условия, которые выдвигают организаторы, являются дискриминационными и делают невозможным продвижение нашей продукции и развитие международных партнерств на этой площадке", - сказал собеседник агентства.

Представитель Ростеха отметил, что позиция Великобритании в этом вопросе является наиболее жесткой. Так, к примеру, организаторы международных выставок во Франции выдвигают значительно более мягкие условия. В этом году на Eurosatory присутствовала делегация "Рособоронэкспорта", проводила встречи и имела возможности для презентации российской продукции.

В этом году корпорация принимает участие более чем в 40 международных выставках в разных регионах мира: Европе, Азии, Латинской Америке, добавил представитель корпорации.

Ранее стало известно, что организаторы "Фарнборо" объявили о запрете для России выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе салона, это решение принято в соответствии с инструкциями британской правительственной комиссии по экспортному контролю относительно эмбарго Евросоюза на импорт и экспорт вооружений и военной техники в Россию и из нее. При этом там отметили, что гражданскую технику из России на авиасалоне ждут.

В 2016 году участие российской делегации в авиасалоне в Фарнборо было минимальным. Так, Роскосмос, хотя и отправил делегацию, экспозицию не представил. Также о нежелании принимать участие в "Фарнборо" тогда заявили в компании "Рособоронэкспорт".