В Китае состоялась церемония спуска на воду двух эсминцев УРО класса "Тип-055"



Китайский эскадренный миноносец проекта Type 055.

Источник: janes.com Китайский эскадренный миноносец проекта Type 055.Источник: janes.com

ЦАМТО, 5 июля. На китайской верфи Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) 3 июля состоялась церемония спуска на воду двух эсминцев УРО класса "Тип-055", предназначенных для поставки ВМС НОАК.

По мнению Jane's Defence Weekly, состоявшаяся церемония отражает стремление Китая ускорить оснащение флота боевыми кораблями новейшего класса. Спущенные на воду эсминцы являются третьим и четвертым кораблями серии. При этом спуск на воду всех четырех эскадренных миноносцев класса "Тип-055" прошел практически в течение года.

Как сообщал ЦАМТО, эскадренный миноносец "Тип-055" является самым крупным надводным боевым кораблем, который поступит на вооружение ВМС НОАК. Строительство эсминцев осуществляется двумя предприятиями: Jiangnan Changxingdao и Dalian Shipbuilding Industry Company. Корпуса первого и второго корабля строились на предприятии Jiangnan Shipyard Group на Острове Чансин (Changxing Island) в Шанхае. Головной корабль серии был спущен на воду 28 июня 2017 года, второй – в апреле 2018 года. Там же в ноябре 2017 года начались работы по строительству пятого корабля серии. Поставка головного эсминца ВМС НОАК ожидается уже в текущем году. Передача флоту третьего и четвертого эсминцев класса "Тип-055", строящихся на верфи DSIC, по оценке экспертов, состоится в 2019 году.

Официально не сообщается, сколько всего планируется построить кораблей класса "Тип-055", однако на верфи DSIC идентифицированы дополнительные модули, аналогичные использовавшимся для постройки первых двух кораблей, которые, вероятно, предназначены для шестого эсминца. По заявлениям китайских СМИ, будет построено не менее 10 кораблей серии.

Длина эсминца класса "Тип-055" составляет 180 м, ширина – 20 м. Хотя китайские СМИ заявляют, что водоизмещение корабля составляет около 10000 т, вполне вероятно, что полное водоизмещение составит 12000-13000 т. Это меньше, чем у эсминцев класса "Зумвальт" ВМС США, но значительно больше, чем у крейсеров класса "Тикондерога".

Как сообщалось, эсминец будет оснащен 112-контейнерной вертикальной пусковой установкой, обеспечивающей возможность пуска ЗУР HHQ-9, противолодочных крылатых ракет YJ-18A и крылатых ракет CJ-10, предназначенных для поражения, соответственно, воздушных, морских и наземных целей. Эсминцы "Тип-055", вероятно, станут одним из основных компонентов авианосных групп ВМС НОАК.

За последние три года объем строительства военных кораблей на предприятии Dalian Shipbuilding Industry Company значительно возрос. Самым крупным военным кораблем, который был построен после завершения сборки в 2006-2007 гг. двух эскадренных миноносцев "Тип-051С", стал первый авианосец ВМС НОАК "Ляонин" (приобретенный на Украине и переоборудованный экс-советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг"), поставленный в 2012 году. В 2015 году началось строительство второго авианосца.

В 2015 году в Даляне возобновилась постройка эсминцев. На воду спущены три эскадренных миноносца "Тип-052D", еще два находятся в стадии строительства. Строительство эсминцев "Тип-055" началось на верфи в Даляне в апреле 2017 года.

Инфраструктура Dalian Shipbuilding Industry Company менее современна, чем на предприятии Jiangnan Changxingdao, построенном в 2008 году. Из этого можно сделать вывод, что эсминцы в Даляне были построены на открытых слипах или в сухих доках, а не в закрытом цехе. Тем не менее, объем работ, которые в настоящее время ведутся на верфи в Jiangnan Changxingdao, а также размерения эсминца "Тип-055" привели к тому, что сборка части кораблей этой серии на верфи в Шанхае также осуществляется за пределами строительно-монтажного цеха.