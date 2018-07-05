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Что известно об испытаниях системы С-500 "Прометей"

06.07.2018 Российская газета 1023 0
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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на выставке образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа,
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на выставке образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа, заступившего на боевое дежурство в Феодосии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Вчера информационные ленты со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе страны подтвердили: в России проводятся испытания элементов новейшей системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей".

Напомним, что уникальный комплекс ПВО дальнего действия в перспективе станет основой Единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны. С его помощью наши военные смогут решать стратегические задачи не только в воздушном пространстве страны, но и в ближнем космосе. В частности, выполнять высотные перехваты гиперзвуковых ракет, беспилотников и вражеских боевых самолетов.

Понятно, что такое мощное оружие с нетерпением ждут в войсках. Вот почему в мае на совещании в Сочи с командованием Вооруженных сил и руководством ОПК президент Путин потребовал ускорить подготовку к серийному производству С-500.

Между тем еще прошлой осенью командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Виктор Гуменный заявил, что поставки "Прометея" в армию ожидаются "ближе к 2020 году". А гендиректор входящего в "Ростех" холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков уточнил: разработка транспортной и заряжающей машин для "пятисотки" начнется в 2018-м.

По данным американских СМИ, ракета системы С-500 поразила цель на рекордном расстоянии - 481,2 километра

Как это традиционно бывает с созданием новой боевой системы, конструкторы и производственники стараются одновременно приводить к бою отдельные элементы С-500. И начали эту работу с ракет и системы управления боеприпасами. Подробности их испытаний наши оборонщики по понятным причинам не обнародуют. За них это сделали американские СМИ. В конце мая со ссылкой на источники в разведслужбах США они выдали сенсационную новость: в России успешно опробован комплекс ПВО С-500, чья ракета поразила воздушную цель на рекордном расстоянии - 481,2 км. По оценке американских экспертов, это более чем на 80,5 километра превышает дальность каких-либо известных предыдущих пусков. "Россия утверждает, что ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35", - отметил тогда в своем комментарии американский телеканал CNBC.

А вот как оценил наш перспективный комплекс ПВО-ПРО журнал The National Interest. В июньском номере он писал: "Это оружие нового поколения предназначено для того, чтобы дополнить и без того мощную систему С-400, имеющуюся у Москвы, а также заменить противоракетную систему А-135". Издание указало, что российская система С-500 "имеет не только беспрецедентные возможности по поражению на исключительно большой дальности высотных целей", но и может бороться с самолетами, созданными по технологии "стелс".

По данным журнала, на испытаниях ракета "Прометея" пролетела даже дальше, чем сообщалось ранее, - она поразила цель на дальности 553 километра.

Уже известно, в каком армейском вузе будут готовить специалистов для эксплуатации С-500. ТАСС сообщил, что, по информации Минобороны России, им станет Ярославское высшее военное училище ПВО.


Юрий Гаврилов
05.07.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
А-135
С-400 Триумф
С-500
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