Российско-японские межмидовские консультации с участием представителей оборонных ведомств прошли в Токио
|
|
Иллюстрация к вопросу российско-японских отношений.
Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на консультациях со своим японским коллегой Такэо Мори в Токио обсудил пути эффективного взаимодействия по ситуации на Корейском полуострове, иранской ядерной проблеме и проблематике контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ, сообщает в среду МИД России.
"Стороны обсудили широкий круг вопросов глобальной и региональной безопасности с акцентом на поиск путей эффективного взаимодействия России и Японии в их решении. Под таким углом зрения состоялся обмен мнениями по проблематике контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ, ситуации на Корейском полуострове, вокруг выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обстановке в Сирии, борьбе с новыми вызовами и угрозами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипломатического ведомства.
В нем отмечается, что "консультации прошли в конструктивной, деловой атмосфере", в них также приняли участие представители оборонных ведомств двух стран.
В МИД РФ сообщили, что стороны "договорились о продолжении совместной работы на данном направлении, имея в виду проведение следующего раунда консультаций в 2019 года в Москве".
|
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.07.2018 США планируют разместить в Европе вариант модернизированного ядерного заряда
05.07.2018 "Буревестник" с дальним прицелом
05.07.2018 "Кинжал" для "Тушки"
05.07.2018 Названо абсолютное оружие России
05.07.2018 Вице-премьер Юрий Борисов рассказал о мощнейшем оружии России
04.07.2018 Строительство эсминца "Лидер" и авианосца могут отложить до 2035 года
04.07.2018 Приняли залпом
04.07.2018 Что-то тревожно становится... В США подсчитали ядерный арсенал Китая