Войти

Российско-японские межмидовские консультации с участием представителей оборонных ведомств прошли в Токио

05.07.2018 Интерфакс-АВН 181 0
0
Понравилась новость?
 0
Rus_Jap
Иллюстрация к вопросу российско-японских отношений.

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на консультациях со своим японским коллегой Такэо Мори в Токио обсудил пути эффективного взаимодействия по ситуации на Корейском полуострове, иранской ядерной проблеме и проблематике контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ, сообщает в среду МИД России.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов глобальной и региональной безопасности с акцентом на поиск путей эффективного взаимодействия России и Японии в их решении. Под таким углом зрения состоялся обмен мнениями по проблематике контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ, ситуации на Корейском полуострове, вокруг выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обстановке в Сирии, борьбе с новыми вызовами и угрозами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипломатического ведомства.

В нем отмечается, что "консультации прошли в конструктивной, деловой атмосфере", в них также приняли участие представители оборонных ведомств двух стран.

В МИД РФ сообщили, что стороны "договорились о продолжении совместной работы на данном направлении, имея в виду проведение следующего раунда консультаций в 2019 года в Москве".
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Сирия
Япония
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.07 02:39
  • 1
Без разбега
  • 05.07 02:29
  • 1
Названо абсолютное оружие России
  • 05.07 02:28
  • 1
Датчане разработали носимую «глушилку» дронов
  • 05.07 02:27
  • 2
Строительство эсминца "Лидер" и авианосца могут отложить до 2035 года
  • 05.07 02:25
  • 1
Рекорд ракетоносцев Ту-160 по дальности полета не побит до сих пор
  • 05.07 02:13
  • 1
Как устроен российский бесшумный миномет 2Б25 "Галл"
  • 05.07 02:10
  • 4
Мини-дрон "таракан" HAMR заинтересовал Пентагон. Полтора грамма технологий
  • 05.07 01:59
  • 1
США планируют разместить в Европе вариант модернизированного ядерного заряда
  • 05.07 01:55
  • 1
"Буревестник" с дальним прицелом
  • 05.07 01:50
  • 1
Лазерные войны. В США начата разработка мобильного боевого лазера
  • 05.07 01:40
  • 1
"Кинжал" для "Тушки"
  • 05.07 01:35
  • 1
Минобороны показало свой самый большой сферический экран
  • 05.07 00:42
  • 2
Что-то тревожно становится... В США подсчитали ядерный арсенал Китая
  • 05.07 00:37
  • 1
Новые "Лады" будут толкать большую лодку
  • 05.07 00:34
  • 1
Сверка часовых