Российско-японские межмидовские консультации с участием представителей оборонных ведомств прошли в Токио



Иллюстрация к вопросу российско-японских отношений. Иллюстрация к вопросу российско-японских отношений.

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на консультациях со своим японским коллегой Такэо Мори в Токио обсудил пути эффективного взаимодействия по ситуации на Корейском полуострове, иранской ядерной проблеме и проблематике контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ, сообщает в среду МИД России.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов глобальной и региональной безопасности с акцентом на поиск путей эффективного взаимодействия России и Японии в их решении. Под таким углом зрения состоялся обмен мнениями по проблематике контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ, ситуации на Корейском полуострове, вокруг выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обстановке в Сирии, борьбе с новыми вызовами и угрозами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипломатического ведомства.

В нем отмечается, что "консультации прошли в конструктивной, деловой атмосфере", в них также приняли участие представители оборонных ведомств двух стран.

В МИД РФ сообщили, что стороны "договорились о продолжении совместной работы на данном направлении, имея в виду проведение следующего раунда консультаций в 2019 года в Москве".