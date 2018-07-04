Появилось фото самого большого сферического экрана Минобороны



Светодиодный сферический экран Минобороны РФ.

Источник: Минобороны РФ Светодиодный сферический экран Минобороны РФ.Источник: Минобороны РФ

Минобороны России показало свой самый большой светодиодный сферический экран. Снимки устройства опубликованы в разделе "Книга рекордов Вооруженных сил РФ" на недавно открывшемся сайте ведомства.

Экран установили в 2014 году в здании Национального центра управления обороной РФ. Его диаметр составляет около 8 м.

В новом разделе также можно ознакомиться с яркими достижениями и рекордами в военной сфере. В статьях книги подробно рассказывается о победителях армейских соревнований, исследователях, отличниках учебы. В частности, онлайн-собрание описывает самый долгий беспосадочный полет на самолетах Ту-22, Ту-160, Ту-95 и невероятную посадку тяжелого транспортного самолета Ан-124 на ледовое покрытие в Заполярье.

Кроме того, в "Книге рекордов Вооруженных сил РФ" представлены фотографии различных родов войск российской армии.