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Появилось фото самого большого сферического экрана Минобороны

05.07.2018 Известия.ru 124 0
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Светодиодный сферический экран
Светодиодный сферический экран Минобороны РФ.
Источник: Минобороны РФ

Минобороны России показало свой самый большой светодиодный сферический экран. Снимки устройства опубликованы в разделе "Книга рекордов Вооруженных сил РФ" на недавно открывшемся сайте ведомства. 

Экран установили в 2014 году в здании Национального центра управления обороной РФ. Его диаметр составляет около 8 м.

В новом разделе также можно ознакомиться с яркими достижениями и рекордами в военной сфере. В статьях книги подробно рассказывается о победителях армейских соревнований, исследователях, отличниках учебы. В частности, онлайн-собрание описывает самый долгий беспосадочный полет на самолетах Ту-22, Ту-160, Ту-95 и невероятную посадку тяжелого транспортного самолета Ан-124 на ледовое покрытие в Заполярье.

Кроме того, в "Книге рекордов Вооруженных сил РФ" представлены фотографии различных родов войск российской армии.

 
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ту-160
Ту-22
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ

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