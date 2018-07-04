Появилось фото самого большого сферического экрана Минобороны
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Светодиодный сферический экран Минобороны РФ.
Источник: Минобороны РФ
Минобороны России показало свой самый большой светодиодный сферический экран. Снимки устройства опубликованы в разделе "Книга рекордов Вооруженных сил РФ" на недавно открывшемся сайте ведомства.
Экран установили в 2014 году в здании Национального центра управления обороной РФ. Его диаметр составляет около 8 м.
В новом разделе также можно ознакомиться с яркими достижениями и рекордами в военной сфере. В статьях книги подробно рассказывается о победителях армейских соревнований, исследователях, отличниках учебы. В частности, онлайн-собрание описывает самый долгий беспосадочный полет на самолетах Ту-22, Ту-160, Ту-95 и невероятную посадку тяжелого транспортного самолета Ан-124 на ледовое покрытие в Заполярье.
Кроме того, в "Книге рекордов Вооруженных сил РФ" представлены фотографии различных родов войск российской армии.
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04.07.2018
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