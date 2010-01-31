Русская смерть



Демонстрационный полет приступившего к летным испытаниям образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 с серийным номером 08-04 (собственное название "Петр Дейнекин") на аэродроме Казанского авиационного завода имени П.С. Горбунова ПАО "Туполев". Казань, 25.01.2018.

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Демонстрационный полет приступившего к летным испытаниям образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 с серийным номером 08-04 (собственное название "Петр Дейнекин") на аэродроме Казанского авиационного завода имени П.С. Горбунова ПАО "Туполев". Казань, 25.01.2018.Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Зачем Россия возрождает сверхзвуковой ракетоносец Ту-160

В середине января 2018 года сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М с заводским номером 0804 впервые начал летные испытания, а уже 25-го числа самолет, названный в честь первого главнокомандующего ВВС России Петра Дейнекина, продемонстрировали президенту Владимиру Путину. Зачем России советский самолет и какое для него готовится будущее, рассказывает "Лента.ру".

Вчера

Ту-160 считается самым крупным и тяжелым сверхзвуковым самолетом в мире. Согласно открытым данным, максимальная скорость машины — 2230 километров в час, дальность полета — 13 900 километров, высота — 22 километра, размах крыла — до 56 метров. Ту-160, способный перевозить до 40 тонн вооружения, стал советским ответом на американский B-1 Lancer. Назначение и базовые характеристики обоих самолетов сопоставимы друг с другом.

Первый полет B-1 Lancer состоялся в 1974 году, тогда как Blackjack (так Ту-160 назвали американцы) полетел только в 1981-м. Советская машина создавалась ОКБ Туполева, который получил часть документации по конкурирующим проектам М-18/20 ОКБ Мясищева и Т-4МС ОКБ Сухого.

Американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1 Lancer. Источник: USAF / Getty Images

Аэродинамическая схема Ту-160 напоминает сверхзвуковой Ту-22М, также использующий крыло изменяемой в полете стреловидности, кроме того, новая машина, подобно Ту-144, первому в мире сверхзвуковому пассажирскому самолету, получила интегральную компоновку, при которой фюзеляж фактически выступает продолжением крыла и тем самым обеспечивает прирост в подъемной силе.

Хотя концептуально при создании Ту-160 ОКБ Туполева использовало собственные наработки, практически машина разрабатывалась с нуля. Новое изделие стало серьезным вызовом для советской авиационной промышленности, на который она нашла ответ, не потерявший актуальности до сих пор.

Всего за три года для Ту-160 куйбышевским ОКБ Кузнецова был создан двигатель НК-32, на его базе планируется разработать (вместо украинских Д-18Т) агрегаты для военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и разрабатываемый российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).

Ту-160, не обладающий статической устойчивостью (положение центра масс машины меняется по мере расхода топлива и сброса вооружений), стал первым советским серийным тяжелым самолетом, оснащенным электродистанционной системой управления (впервые в мире такую схему получил разработанный в 1930-х тем же ОКБ Туполева пассажирский самолет АНТ-20 "Максим Горький").

Также Ту-160 получил новый бортовой комплекс обороны "Байкал", позволяющий отследить, заглушить помехами или отвлечь ложными целями системы ПВО противника, и элементы по снижению радиолокационной и инфракрасной видимости самолета.

Серийное производство Ту-160 развернули на Казанском авиационном заводе Горбунова, ранее выпускавшем Ту-4, Ту-22 и Ту-22М. Сборка новой машины потребовала постройки не только дополнительных цехов, но и внедрения новых технологий. В частности, на предприятии появилась электронно-лучевая сварка по титану, из которого создан центроплан самолета. Данная технология, утерянная заводом десять лет назад, в настоящее время восстановлена.

Всего к 1992 году построено 36 Ту-160, тогда же на заводе Горбунова в разной степени готовности имелись еще четыре машины. В 1999 году полетел 37-й самолет, а в 2007-м — 38-й. "Петр Дейнекин" стал 39-м Ту-160. Сегодня Россия располагает 17 действующими самолетами, минимум девять Ту-160 распилены Украиной. Остальные 11 отданы музеям, использовались для тестов или побывали в аварийных ситуациях.

Сегодня

Имеющиеся в распоряжении России Ту-160 пройдут модернизацию. В частности, самолеты получат новые двигатели НК-32 второй серии, авионику и бортовой комплекс обороны, а также более дальнобойные и мощные стратегические ракеты (уже в модификации Ту-160М2). Данные нововведения, позволяющие увеличить эффективность Blackjack на 60 процентов, будут протестированы на Ту-160М "Петр Дейнекин", который пока что от модели Ту-160 отличается незначительно.

К настоящему времени Blackjack принимал участие в военных действиях только в ходе операции в Сирии, где нанес удары по позициям боевиков Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация) крылатыми ракетами Х-555 (дальность полета до 2 500 километров) и Х-101 (поражает цели на расстоянии до 7 500 километров).

Похоже, что Blackjack ждет возрождение. Кроме модернизации уже имеющихся самолетов до версии Ту-160М2, российские военные ожидают получить от Казанского авиационного завода Горбунова еще десять таких самолетов, стоимость контракта составляет 160 миллиардов рублей. В этом случае к середине 2020-х годов в распоряжении ВКС России окажется 27 Ту-160М2.

Завтра

Наработки и технологии, примененные при модернизации Blackjack, планируется использовать при создании новых самолетов. Именно от Ту-160М2 стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации) получит двигатель, элементы авионики и бортовой комплекс обороны. В отличие от Ту-160, разрабатываемый ПАК ДА окажется дозвуковым самолетом, поскольку в нем изначально делается ставка на применение высокоточного оружия.

В Минобороны полагают, что вместе с применением технологий от Ту-160М2 это позволит снизить затраты на производство и обслуживание машины. Именно решение о модернизации Blackjack, принятое еще в 2015 году, привело к сдвигу вправо сроков создания ПАК ДА, первый полет которого теперь ожидается не ранее 2025 года.

Несмотря на то что заказ на десять новых Ту-160М2 загрузит Казанский авиационный завод Горбунова вплоть до 2027 года, предприятие, существующее практически исключительно на бюджетные средства, в перспективе должно выйти хотя бы на частичную самоокупаемость. В этой связи возможен практически только единственный вариант развития событий — продажа выпускаемых заводом самолетов за границу, в том числе гражданских машин.

По оценкам Министерства промышленности и торговли России, гражданский сверхзвуковой самолет на основе Ту-160 может быть создан за 7-8 лет. Там же оценивают внутренний спрос на гражданский Ту-160, вмещающий до 50 человек, на уровне 20-30 машин при цене в 100-120 миллионов долларов за машину. В правительстве надеются на значительный экспортный потенциал самолета.

Предложение о создании на основе Blackjack коммерчески рентабельного и конкурентоспособного гражданского авиалайнера встречает множество трудностей. С одной стороны, в истории ОКБ Туполева есть два примера модернизации бомбардировщиков в пассажирские самолеты: Ту-16 в Ту-104 и Ту-95 в Ту-114. В обоих случаях преследовалась цель экономии средств, а самолеты подвергались серьезной модификации.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

В частности, из-за необходимости увеличения пространства внутри машины (размещения вместительного пассажирского салона) приходилось расширять фюзеляж, что в случае с Ту-160, который имеет интегральную компоновку, накладывает серьезные ограничения на возможность модификации машины (фактически пассажирам предлагается размещаться в двух бомбоотсеках).

Другой проблемой, с которой может столкнуться гражданская версия Ту-160, заключается в двигателе НК-32. Данный агрегат предназначен для работы на большей части пути в дозвуковом режиме, эксплуатация агрегатов на сверхзвуке, приводящая к быстрому расходу топлива, возможна только в течение короткого промежутка времени. Если двигатель НК-32 не подвергнется существенной модификации или не будет заменен, гражданскую версию Blackjack можно будет считать сверхзвуковым самолетом только условно, в отличие от, например, единственных в мире массовых сверхзвуковых гражданских самолетов Ту-144 и Concorde, летавших большую часть пути со сверхзвуковой скоростью.

Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Источник: Владимир Федоренко / РИА Новости

Кроме того, двигатели НК-32 оказались слишком шумными, а переход Ту-160 в сверхзвуковой режим сопровождается появлением ударной волны, достигающей поверхности земли, с такими же проблемами столкнулись при эксплуатации Ту-144 и Concorde. Вероятнее всего, заинтересованным в их приобретении лицам из Саудовской Аравии и Австралии придется летать исключительно в Африку и Азию, но не в Северную Америку и Европу, регуляторы которых вряд ли сертифицируют российский гражданский сверхзвуковой самолет, а операторы — приспособят для него собственные аэродромы.

Хотя в "Объединенной двигателестроительной корпорации" (в нее входит самарский производитель НК-32) и заявляют, что работают над двигателем с улучшенными характеристиками для гражданского сверхзвукового самолета, вряд ли можно говорить о технологической зрелости подобных решений.

Запуск легкой крылатой ракеты-носителя Pegasus с корабля-носителя L-1011 TriStar. Источник: Getty Images

Между тем, у Ту-160 могло бы быть иное гражданское применение вместо переделки под гражданский самолет. Предложенный еще в 1991 году проект Ту-160СК предполагал запуск с самолета космических ракет. По оценкам специалистов, отправка полезной нагрузки с высоты более десяти километров из любой точки земного шара со сверхзвукового самолета-носителя позволила бы сэкономить на стоимости пуска. По сравнению с проектом гражданского самолета, переоборудование Ту-160 в самолет-носитель не потребовало бы значительных финансовых средств, времени и технологических разработок, позволив оперативно занять пустующую на рынке нишу.

Сегодня запуск космических аппаратов при помощи сверхлегких и легких ракет считается одним из наиболее перспективных и быстрорастущих рынков. Подобного рода услуги в мире предоставляет компания Orbital ATK, легкие носители которой запускаются с переоборудованного пассажирского самолета L-1011 TriStar. В ближайшие несколько лет запускать спутники начнут компании Stratolaunch Systems (создана сооснователем Microsoft американцем Полом Алленом) и Virgin Galactic (сооснователь — британский бизнесмен Ричард Брэнсон).

Андрей Борисов