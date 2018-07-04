Более 500 мотострелков ЦВО применят новые способы борьбы с БЛА в рамках учения в Алтайском крае
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Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО с БЛА «Груша».
Источник: МО РФ
Более 500 военнослужащих отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Алтайском крае, подняты по тревоге в рамках стартовавшего учения и на штатной технике выдвинулись в назначенный район.
На первом этапе военнослужащим предстоит развернуть полевые пункты управления и отработать действия по скрытому управлению войсками с использованием защищенных каналов связи.
Особенностью учения станет практика новых способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Большое внимание будет уделено и налаживанию взаимодействия с подразделениями охраны, обеспечения и пунктов управления соединения.
Учение продлится до 9 июня. В нем задействованы около 500 военнослужащих и более 90 единиц техники.
По решению командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина во всех соединениях округа созданы специальные группы по противодействию беспилотным летательным аппаратам, в которые входят специалисты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Группы созданы в целях внедрения боевого опыта, накопленного в ходе контртеррористической операции в Сирии.
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04.07.2018
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