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Более 500 мотострелков ЦВО применят новые способы борьбы с БЛА в рамках учения в Алтайском крае

05.07.2018 Министерство обороны РФ 114 0
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Военнослужащий с БЛА «Груша»
Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО с БЛА «Груша».
Источник: МО РФ

Более 500 военнослужащих отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Алтайском крае, подняты по тревоге в рамках стартовавшего учения и на штатной технике выдвинулись в назначенный район.

На первом этапе военнослужащим предстоит развернуть полевые пункты управления и отработать действия по скрытому управлению войсками с использованием защищенных каналов связи.

Особенностью учения станет практика новых способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Большое внимание будет уделено и налаживанию взаимодействия с подразделениями охраны, обеспечения и пунктов управления соединения.

Учение продлится до 9 июня. В нем задействованы около 500 военнослужащих и более 90 единиц техники.

По решению командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина во всех соединениях округа созданы специальные группы по противодействию беспилотным летательным аппаратам, в которые входят специалисты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Группы созданы в целях внедрения боевого опыта, накопленного в ходе контртеррористической операции в Сирии.
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Министерство обороны РФ
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Сирия
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БПЛА
Военные учения

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