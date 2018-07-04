"Уралвагонзавод" в этом году поставил Минобороны РФ более 500 единиц новой и модернизированной техники
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АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Источник: http://www.globallookpress.com
Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Уралвагонзавод" (УВЗ), единственный в России производитель танков, поставит в этом году военным свыше 1,4 тыс. единиц новой и модернизированной техники.
"В рамках исполнения государственного оборонного заказа УВЗ уже отгрузил более 500 единиц различной военной техники. Это 35% от общих обязательств предприятия в этом году", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УВЗ (входит в госкорпорацию "Ростех").
"Уралвагонзавод" - единственный в России разработчик танков. УВЗ производит танки Т-90, ведет модернизацию танков Т-72 и Т-80.
Предприятием разработана новая тяжелая гусеничная платформа "Армата", на которой создан танк Т-14; боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Бронетехника на платформе "Армата" проходит испытания.
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04.07.2018
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