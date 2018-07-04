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"Уралвагонзавод" в этом году поставил Минобороны РФ более 500 единиц новой и модернизированной техники

05.07.2018 Интерфакс-АВН 126 0
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Уралвагонзавод
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Источник: http://www.globallookpress.com

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Уралвагонзавод" (УВЗ), единственный в России производитель танков, поставит в этом году военным свыше 1,4 тыс. единиц новой и модернизированной техники.

"В рамках исполнения государственного оборонного заказа УВЗ уже отгрузил более 500 единиц различной военной техники. Это 35% от общих обязательств предприятия в этом году", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УВЗ (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Уралвагонзавод" - единственный в России разработчик танков. УВЗ производит танки Т-90, ведет модернизацию танков Т-72 и Т-80.

Предприятием разработана новая тяжелая гусеничная платформа "Армата", на которой создан танк Т-14; боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Бронетехника на платформе "Армата" проходит испытания.
04.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
Гособоронзаказ

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