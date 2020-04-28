"Уралвагонзавод", несмотря на коронавирус, не планирует снижать темпы поставок бронетехники для Минобороны РФ

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Единственный в России производитель танков, концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех"), выполняет обязательства по гособоронзаказу, не планирует снижать темпы поставок бронетехники российским военным, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в концерне.

"Несмотря на особый режим работы, темп исполнения обязательств перед Минобороны РФ сохраняется, его снижение не прогнозируется", - заявили в пресс-службе УВЗ.

"Концерн "Уралвагонзавод" выполняет поставленные государством задачи в рамках гособоронзаказа", - сообщили в пресс-службе.

В прошлом УВЗ сообщал, что концерн ежегодно поставляет Минобороны РФ более 1 тыс. единиц новой и модернизированной техники.

В пресс-службе УВЗ заявили, что из-за ситуации с коронавирусом на предприятиях концерна усилены санитарные меры.

"Для концерна "Уралвагонзавод" в первую очередь было важно сохранить людей и экономику своих предприятий в непростое время борьбы с новой мировой проблемой. На действующих производствах были усилены противоэпидемиологические меры. Санитарная обработка стала проводиться по несколько раз в смену, рабочие обеспечены индивидуальными средствами защиты", - сообщили в УВЗ.

"География производств предприятия очень обширна, и обстановка в каждом регионе присутствия разная. Решая, в каком объеме поддерживать наши производства, мы, разумеется, опираемся на оперативные эпидемиологические данные, которые нам предоставляют местные органы власти. Будем и дальше действовать сообща с руководителями регионов", - заявили в концерне.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны.

"Уралвагонзавод" - единственный в России разработчик и производитель танков. УВЗ производит танки Т-90, ведет модернизацию танков Т-72 и Т-80.

Концерном разработана тяжелая гусеничная платформа "Армата", на которой создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Бронетехника на платформе "Армата" проходит испытания.

3 апреля Минобороны РФ сообщило о начале поставок в российскую армию последней модификации танка Т-90 - Т-90М "Прорыв". 13 апреля пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия.

У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем.