Замминистра обороны РФ обсудил в Хельсинки евробезопасность и борьбу с терроризмом
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Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Стороны в ходе переговоров затронули отдельные аспекты глобальной безопасности и стратегической стабильности
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил в Хельсинки со статс-секретарем - заместителем министра обороны Финляндии Юккой Юусти евробезопасность и борьбу с терроризмом в Сирии. Об этом сообщили в среду журналистам в российском военном ведомстве.
"3-4 июля 2018 года в Хельсинки состоялись консультации заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника А.В. Фомина со статс-секретарем - заместителем министра обороны Финляндии Ю. Юусти. В ходе встречи обсуждались ситуация в сфере евробезопасности, а также отдельные аспекты глобальной безопасности и стратегической стабильности", - рассказали в Минооброны.
Фомин, в частности, проинформировал собеседника об усилиях Вооруженных сил РФ по борьбе с международным терроризмом в Сирии и оказываемой правительству этой страны гуманитарной и медицинской помощи, содействии в разминировании памятников культуры и населенных пунктов, освобожденных от боевиков.
Стороны подчеркнули важность и актуальность возобновления контактов между военными ведомствам, а также активное использование прямой линии телефонной связи для оперативного решения вопросов предотвращения инцидентов при повседневной деятельности флотов и авиации в открытом море и воздушном пространстве над ним.
"Встреча прошла в конструктивном ключе. Достигнута договоренность о продолжении контактов", - добавили в Минобороны.
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04.07.2018
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