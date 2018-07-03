На Западе высоко оценили российскую морскую пехоту
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Российская морская пехота.
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ
Российская морская пехота со временем сможет конкурировать с американскими морпехами.
К такому выводу приходит Mlliitary Watch Magazine. В публикации отмечается, что сейчас в США насчитывается 180 тысяч морских пехотинцев, в то время, как у России их всего 12000 человек, включая несколько сотен элитных военно-морских подразделений спецназа. Однако ситуация меняется, и современная Россия вкладывает все больше средств в модернизацию и развитие морского десанта.
В частности, речь идет о вводе в эксплуатацию и создании новых десантных кораблей для транспортировки морпехов с бронетехникой и авиацией. Говорится и об универсальных десантных кораблях, которые смогут перевозить от 700 до 1200 морских пехотинцев и ударные вертолеты. Кроме того, сообщается о разработке боевых самолетов, способных оказывать в бою поддержку российским морпехам. А в числе бронетехники упоминается, например, военно-морская версия БТР "Бумеранг".
"В последние годы российские морские пехотинцы стали играть все более важную роль, и в конце 2017 года они организовали крупную демонстрацию силы на Дальнем Востоке страны недалеко от Корейского полуострова во время эскалации конфликта на Корейском полуострове", - говорится в публикации.
Автор материала приходит к выводу, что морская пехота России может использоваться в качестве ключевого инструмента внешней политики России за ее пределами. "Учитывая, что Россия стремится стать крупной державой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это очень жизнеспособная стратегия", - пишет издание.
Руслан Мельников
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03.07.2018
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