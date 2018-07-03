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Эксперт ответил на заявление о неспособности России производить "Русланы"

04.07.2018 РИА Новости 127 0
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Самолет Ан-124-100
Самолет Ан-124-100 Руслан. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Олег Урусов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия обладает всем необходимым технологическим и научным потенциалом для создания сверхтяжелого самолета Ан-124, при этом новая машина будет не просто копией "Руслана" - в ней учтут все последние достижения авиапрома, заявил во вторник РИА Новости бывший заместитель главкома ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин.

Так он прокомментировал слова нового президента украинского госпредприятия "Антонов" Александра Донца, заявившего в интервью информагентству Liga.net, что Россия не сможет самостоятельно реализовать проект по производству тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан" из-за дороговизны проекта.

"Безусловно, проектирование нового самолета всегда требует огромных денег, но если это правда необходимо, то страна всегда найдет средства. Может быть, новый глава "Антонова" - крупный специалист и считает по-другому, но Украина часто ошибается в своих прогнозах по отношению к России", - сказал Антошкин.

Эксперт подчеркнул, что новая машина не будет во всем повторять "Руслан" - машина получит современную "начинку" и двигатели.

"Наверное, это будет уже не "Руслан", а нечто новое, даже более мощное, ведь с момента создания "Руслана" технологии шагнули вперед: появилась новая электроника, двигатели и так далее", - отметил собеседник агентства.

Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что рассматривается вопрос возобновления остановленного в 2003 году производства "Руслана", но пока решения не принято. После этого вице-президент ОАК по транспортной авиации, генеральный директор "Ила" Алексей Рогозин заявил, что производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача.

Ан-124 "Руслан" - один из самых грузоподъемных самолетов в мире (до 120 тонн). "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в опытно-конструкторском бюро Антонова (сейчас на Украине) совместно с ведущими советскими научно-исследовательскими институтами, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.
03.07.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Компании
Антонов ГП
Минoбороны РФ
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