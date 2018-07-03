Эксперт ответил на заявление о неспособности России производить "Русланы"
|
|
Самолет Ан-124-100 Руслан. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Олег Урусов
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия обладает всем необходимым технологическим и научным потенциалом для создания сверхтяжелого самолета Ан-124, при этом новая машина будет не просто копией "Руслана" - в ней учтут все последние достижения авиапрома, заявил во вторник РИА Новости бывший заместитель главкома ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин.
Так он прокомментировал слова нового президента украинского госпредприятия "Антонов" Александра Донца, заявившего в интервью информагентству Liga.net, что Россия не сможет самостоятельно реализовать проект по производству тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан" из-за дороговизны проекта.
"Безусловно, проектирование нового самолета всегда требует огромных денег, но если это правда необходимо, то страна всегда найдет средства. Может быть, новый глава "Антонова" - крупный специалист и считает по-другому, но Украина часто ошибается в своих прогнозах по отношению к России", - сказал Антошкин.
Эксперт подчеркнул, что новая машина не будет во всем повторять "Руслан" - машина получит современную "начинку" и двигатели.
"Наверное, это будет уже не "Руслан", а нечто новое, даже более мощное, ведь с момента создания "Руслана" технологии шагнули вперед: появилась новая электроника, двигатели и так далее", - отметил собеседник агентства.
Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что рассматривается вопрос возобновления остановленного в 2003 году производства "Руслана", но пока решения не принято. После этого вице-президент ОАК по транспортной авиации, генеральный директор "Ила" Алексей Рогозин заявил, что производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача.
Ан-124 "Руслан" - один из самых грузоподъемных самолетов в мире (до 120 тонн). "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в опытно-конструкторском бюро Антонова (сейчас на Украине) совместно с ведущими советскими научно-исследовательскими институтами, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.
|
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.06.2018 Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
31.01.2018 "Я не вижу ни одной серьезной трудности, возникшей из-за санкций"
06.12.2017 Тяга на большие деньги
31.07.2017 Груз-XXI
16.09.2016 "Антонов": рейс в никуда
09.09.2016 "Русланы" летят в международные споры
12.08.2016 Перспективы Воронежского акционерного самолетостроительного общества
29.07.2016 "Руслан" пропишут в России