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Новые "Лады" будут толкать большую лодку

04.07.2018 Военно-промышленный курьер 120 0
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ДЭПЛ Б-800 "Калуга"
Большая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) Б-800 "Калуга" проекта 877 "Палтус".
Источник: Олега Кулешов / kuleshovoleg.livejournal.com

"Малахит" и "Рубин" выясняют, кто сильнее без воздуха

На вопрос о перспективах отечественных воздухонезависимых энергетических установок, заданный "ВПК", президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов ответил сдержанно. И развеял надежды, что "бесшумная смерть" отечественного производства в ближайшее время выйдет в Мировой океан.

Тема ВНЭУ, весьма актуальная в 90-е, когда воздухонезависимые энергоустановки (они же анаэробные) появились на серийных немецких и шведских подлодках, вновь стала интересна российским корабелам только в 2000-е. До этого отрасль находилась в весьма плачевном состоянии, о технологических прорывах речи не было – дай бог выжить. В 2013–2014 годах пошли разговоры о том, что со дня на день российский флот обзаведется дизельной подлодкой, имеющей подводную автономность три-четыре недели, которая будет бесшумно красться в пучине и разить ни о чем не подозревающего противника торпедными залпами.

“У нас есть две разработки ВНЭУ. Одна выполнена "Малахитом", другая – "Рубином"”

В прошлом году в отчете об открытии Военно-морского салона в Санкт-Петербурге сообщалось, что достраиваемые на Адмиралтейских верфях подлодки проекта "Лада", а именно "Кронштадт" и "Великие Луки", с высокой долей вероятности могут быть оснащены анаэробными силовыми установками. Правда, ссылок на принимающих подобные решения чиновников и военных не давалось, выводы делались на основе рассуждений экспертов. Как бы там ни было, но это и более ранние сообщения связали воедино слова ВНЭУ и "Лада".

Примечательно, что российский Военно-морской флот не выказывал острого желания иметь неатомные подлодки с ВНЭУ, в нашей морской стратегии для них нашлось бы не так много дел. Но инозаказчики, которые покупают у России подводные лодки, в подобного рода кораблях весьма заинтересованы. Именно упускаемые зарубежные контракты подталкивают к разработке отечественной ВНЭУ. Так что мы имеем в этой области сегодня?

Глава ОСК Алексей Рахманов, подтвердив, что главная цель создания отечественных ВНЭУ – удовлетворение спроса иностранных заказчиков, сказал следующее: "У нас есть две разработки, одна выполнена "Малахитом", другая – "Рубином". Они используют несколько разные принципы, скажем так, приводных решений, которые дают основную энергетику в систему, но мы надеемся, что в ближайшее время с помощью Министерства промышленности и торговли подойдем к макетным испытаниям в воде. Обе установки пока существуют только в виде сухопутных стендов, но они показали свою эффективность. Однако чтобы двигаться дальше, нам необходимо, чтобы все произошло в реально смоделированном виде. Как только это будет сделано, сможем говорить более предметно".


Подлодка проект 677 "Лада". Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

Рахманов развеял миф о неразрывности "Лады" и ВНЭУ. Лодки будут достраиваться с традиционными силовыми установками, их испытания и эксплуатация дадут необходимый опыт для создания дизельной подводной лодки следующего поколения. "Проект "Лада", безусловно, является прорывом, улучшая технологии, которые существуют в строительстве дизельных подлодок. И все лучшее, что мы получим на "Ладах", вложим в новую, как теперь называется, большую неатомную подводную лодку. Это уже следующее поколение дизельных лодок", – уточнил глава ОСК.

Заголовок газетной версии – "Стендовая борьба".


Алексей Песков


Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 25 (738) за 3 июля 2018 года
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Швеция
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Минпромторг РФ
ОСК
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
677 Лада
ВНЭУ

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