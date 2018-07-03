Советские танки дошли до Бенина



Военнослужащие ВС Ганы.

Источник: blogspot.com Военнослужащие ВС Ганы.Источник: blogspot.com

Как страны Гвинейского залива борются за стабильность

Три страны, выходящие на Гвинейский залив – Гана, Бенин и Того, а также граничащая с ними на севере Буркина-Фасо занимают территорию, в колониальные времена именовавшуюся то Золотым берегом, то Невольничьим в зависимости от того, что оттуда вывозили европейцы. Ныне эти государства имеют вполне вменяемые вооруженные силы.

Всерьез говорить об их боеспособности, разумеется, сложно. Тем не менее эти четыре страны обошлись без таких катастрофических внутренних потрясений, как у северных, западных и восточных соседей.

Чего Того?

Одно из самых маленьких на континенте по территории, находящееся к тому же в очень нестабильной части Африки, Того тем не менее представляется достаточно спокойным государством. Относительно его масштабов и экономики ВС страны можно считать большими. При этом они отличаются разнообразием имеющейся техники.

“Поставщиками боевой техники для Ганы выступают многие, доминирующего среди них нет. Возможно, таковым станет Китай”

Сухопутные войска состоят из 9 полков – 1 БРМ, 4 пехотных, 1 СБР, 1 ВДВ, 1 президентской гвардии, 1 поддержки. В танковом парке 2 советских T-54/T-55, 7 Т-34-85, до 20 английских легких "Скорпионов". На вооружении более 60 БРМ (до 36 бразильских EE-9, остальные – французские AML-60, AML-90, VBL, VAP и американские M3A1, M8, M20 в количестве от 2 до 7 единиц каждой модели), 20 советских БМП-2, 65 БТР (30 немецких UR-416, французские М3 и АСМАТ – 5 и 30 соответственно). Артиллерия: 6 советских САУ 2С1, 4 американских буксируемых орудия HM-2, 20 советских минометов M-43, по 5 ПТО ЗИС-2 и зенитных пушек 61-К, также родом из СССР.

ВВС имеют лишь транспортные самолеты: 2 американских "Бич-200", 1 голландский F-28. Есть учебные: до 3 французских ТВ-30, до 5 франко-немецких "Альфа Джет", до 3 итальянских MB-326G. Самолеты двух последних типов могут использоваться как легкие штурмовики.

Многоцелевые и транспортные вертолеты – французские: SA365 (1 единица), SA316 (2).

ВМС имеют в составе 4 малых сторожевых катера – 2 типа "Кара" (французские "Эстрель") и 2 "Агу" (RРВ33 того же происхождения).

Интернационал в арсенале

Бенин – микроскопическая по всем параметрам страна Западной Африки. Ранее ориентировалась на СССР, поддерживает связи с бывшей метрополией (Францией) и другими странами Запада.

Сухопутные войска включают 11 батальонов: 5 пехотных, механизированный, бронетанковый (эскадрон), ВДВ, артиллерийский, инженерный, связи. На вооружении 18–20 советских легких танков ПТ-76, 31 БРМ (14 советских БРДМ-2, 7 американских М8, 10 французских VBL), 18 американских БТР М113, 2 китайских бронеавтомобиля ZFB-05, 10 южноафриканских "Касспиров", 4 американских буксируемых орудия M101.

В составе ВВС 2 транспортных (канадский DHC-6, английский HS-748) и 2 учебных самолета (LH-10).

ВМС состоят из 5 малых сторожевых катеров: 2 типа "Кпомассе" (китайской постройки), 3 FPB 98.

Не с ракетами, но со "Стрелами"

Буркина-Фасо – одна из наименее развитых стран мира. Наверное, потому ее прежнее название использовали для уничижительного определения СССР – "Верхняя Вольта с ракетами". При этом армия Буркина-Фасо, будучи крайне архаичной, несколько превышает возможности страны.

Сухопутные войска состоят из 16 полков – 13 пехотных, смешанных и коммандос, бронетанкового, артиллерийского и безопасности президента.

На вооружении имеется до 87 БРМ (30 английских "Феррет", до 24 бразильских EE-9, французские AML-60 и AML-90, южноафриканские "Иланд-90", американские M20 и 10 M8) и 54 БТР (31 южноафриканская "Пума", французские M3 "Панар" и АСМАТ). Артиллерия: 8 американских буксируемых орудий M101, 27 советских минометов, 9 РСЗО (4 китайских буксируемых Туре 63 и 5 румынских APRA-40). Наземная ПВО включает 50 советских и российских ПЗРК (20 "Стрела-2", 10 "Стрела-3", 20 "Игла-С"), 12 израильских зенитных орудий TCM-20.

ВВС не имеет полноценных боевых самолетов, есть 4 легких противопартизанских штурмовика: 3 бразильских А-29В (ЕМВ-314) и американский АТ-802. На вооружении состоит 1 австрийский разведывательный самолет DA42M. Транспортники: американские "Боинг-727" (1), "Бич-200" (3), "Цессна-150" (1), испанский CN-235. Учебные самолеты: до 5 итальянских SF-260WL, 3 французских "Тетрас". В строю 1 советский боевой Ми-24В. Многоцелевые и транспортные вертолеты: итальянский AW139, французские AS350 и SA365N, по 2 российских Ми-17 и американских UH-1Н.

Гана учит китайский

По сравнению с другими странами Западной Африки Гана относительно благополучна (по крайней мере обходится без серьезных внутренних потрясений). Ее ВС, разумеется, крайне слабы по мировым меркам, но вполне дееспособны для региона. И регулярно участвуют в операциях ООН.

Поставщиками боевой техники для Ганы выступают многие страны, доминирующего среди них нет, хотя, возможно, таковым станет Китай.

Сухопутные войска делятся на два командования, эквивалентных пехотным бригадам: Северное (штаб в Кумаси) и Южное (Аккра). Они включают 64-й пехотный (президентской гвардии), 66-й артиллерийский, 48 и 49-й инженерные полки. На вооружении 3 бразильских БРМ ЕЕ-9 и около 200 БТР: 82 китайских Туре 05Р (они же WZ-523), 57 швейцарских "Пираний", южноафриканские "Ратель-90" (24) и "Ратель-20" (15), 20 английских "Тактик". Артиллерия: 6 советских буксируемых орудий Д-30, 118 минометов (есть финские "Тампелла"), китайских РСЗО Туре 63 (5) и Туре 81 (3). В составе наземной ПВО имеется несколько советских ПЗРК "Стрела-2" и 4 зенитных орудия ЗУ-23-2.

Боевых самолетов нет. Транспортные: американские "Фалкон-900" и "Цессна-172", 3 испанских С-295М, 3 австрийских DA-42, голландские F-27 (2) и F-28 (1). Учебные самолеты: 4 современных китайских К-8, до 2 итальянских МВ-339А. Вертолеты: 4 новейших китайских Z-9ЕН, 6–8 российских Ми-17, до 4 французских SA316, до 3 итальянских А-109.

В ВМС только сторожевые катера: 4 типа "Блика" (китайского изготовления), 2 "Анзон" (американской постройки), 1 "Стефен Оту" (южнокорейский "Си Долфин"), 2 "Ачимота" (немецкие FPB57), 2 "Дзата" (FРВ45), 2 "Уорриор" (немецкие же ракетные "Альбатросы" без ПКР), 1 "Давид Хансен" (американский РВ Мk3).

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 25 (738) за 3 июля 2018 года