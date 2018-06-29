Ядерный "Тайфун"



Еврофайтер «Тайфун» ВВС Германии.

Источник: commons.wikimedia.org/Julian Herzog Еврофайтер «Тайфун» ВВС Германии.Источник: commons.wikimedia.org/Julian Herzog

Зачем немецким "Еврофайтерам" атомные бомбы

Перед Германией стоит серьезная дилемма. Срок службы тактических бомбардировщиков Панавиа "Торнадо" подходит к концу. Выпущенные в 1980-х годах и активно летавшие самолеты находятся на грани исчерпания ресурса. Несмотря на программы капитального ремонта и модернизации, их планируется снять с вооружения во второй половине 2020-х годов. При этом уже сейчас наблюдаются серьезные проблемы с продолжением их эксплуатации — устаревшие системы связи и госопознавания затрудняют совместные операции с союзниками по НАТО, а в полной боеготовности удается поддерживать только порядка трети от парка в девяносто машин. Но это всё было бы не столь важно, если бы "Торнадо" не был единственным немецким носителем ядерного оружия.

Бомбы преткновения

Откуда ядерное оружие в Германии, не относящейся к пяти законным ядерным державам и, само собой, чтящей, в отличие от "стран-изгоев", режим нераспространения? И с какой стати люфтваффе беспокоит возможность его применения?

С первым вопросом всё довольно очевидно — это часть могучего арсенала (на пике около 7300 зарядов!) тактического ядерного оружия США, развернутого в Европе. Ныне от него остались только авиабомбы семейства B61. Хотя точные цифры не объявляются официально, считается, что речь идет о 150–180 бомбах, развернутых на шести авиабазах в пяти странах. В том числе и в Германии — на авиабазе Бюхель развернуто порядка 20 бомб.

Со вторым куда интереснее. Дело в том, что США после краткого послевоенного периода ревностного оберегания ядерных секретов от союзников перешли к прямо противоположной "щедрости". В ядерном оружии виделся инструмент сплочения молодого Североатлантического альянса. Большинство проектов той поры либо остались на бумаге, как, например, развертывание в Европе большого количества железнодорожных ракетных комплексов, либо зачахли в зародыше, как планы оснащения крейсеров европейских союзников ракетами "Полярис" — ограничилось доработкой одного итальянского корабля.

Истребитель-бомбардировщик "Торнадо" ВВС Германии Фото: commons.wikimedia.org/Alf van Beem

Однако кое-что было реализовано и дожило до наших дней в виде программы NATO Nuclear sharing или, согласно официальному переводу МИДа России, "совместные ядерные миссии НАТО". Суть этой программы заключается в складировании в Европе американских авиационных ядерных бомб и подготовке местного наземного персонала и летчиков к их применению. Есть даже регулярные "ядерные" авиационные учения альянса под кодовым именем Steadfast Noon, и надо отметить, что в отличие от широко освещаемых других учений НАТО они крайне не публичны.

На обвинения в нарушении таким образом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Соединенные Штаты отвечают давно заготовленным набором отговорок: миссии начались еще до заключения ДНЯО (например, в Бюхель первые бомбы привезли в 1962 году), в мирное время бомбы находятся под полным контролем американских специалистов, переданы будут только в случае начала крупной войны на Европейском континенте, когда любые договоры устареют и т.д.

Разумеется, с российской стороны практика "совместных миссий" подвергается критике столь регулярной, сколь и вялой, так как всем понятно, что после сокращения ядерного арсенала в Европе до минимума полностью от него США могут отказаться только в обмен на серьезные уступки от России.

Ядерные бомбы B61 Фото: commons.wikimedia.org/Ryan Frost

Возможно, остатки ядерных бомб придерживались для переговоров по вопросу взаимного сокращения тактического ядерного оружия, которые уже невыгодны Москве — российский тактический ядерный арсенал значительно превосходит американский качественно и количественно. Кроме козыря в потенциальных переговорах, "общие" ядерные бомбы традиционно рассматривались как важный элемент единства НАТО и физическое воплощение американского "ядерного зонтика" над Европой.

Естественно, после обострения отношений России и Запада тема ядерного оружия альянса стала более актуальной, а вышедший в этом году американский "Обзор ядерной политики" и вовсе построен вокруг необходимости иметь больше средств для противодействия потенциальному применению Россией ТЯО.

Один истребитель, одна бомба, один альянс

Разработка средств, относительно подходящих под это определение, началась уже давно. В первую очередь речь о новой модификации в семействе бомб B61 — B61-12, создание которой идет с 2008 года. Из старой B61 планируется сделать корректируемую бомбу (КАБ) по опыту переделки обычных "чугунок" в КАБ семейства JDAM. B61-12 будет оснащаться боевой частью с выбором мощности от 0,3 до 50 килотонн, планируется добиться КВО (круговое вероятное отклонение — радиус, в который укладывается половина попаданий) менее 30 метров. Для сравнения: КВО современных американских баллистических ракет шахтного и подводного базирования — порядка 90–120 метров, а основной "калибр" — 100 килотонн.

Зачем высокая точность ядерной бомбе, которая, как гласит армейский фольклор, и так всегда "попадает точно в эпицентр взрыва"?

Подготовка к утилизации бомбы B53 на заводе в Техасе Фото: commons.wikimedia.org

Судя по всему, мотивацией было обеспечение надежного поражения подземных особо защищенных объектов зарядом относительно малой мощности. Для США это особенно актуально ввиду снятия с вооружения старых монструозных "разрушителей бункеров" B53 и того, что неуправляемую "бункеробойку" из B61 создать не получилось (сделанная в небольшом количестве B61-11 не показала убедительных проникающих возможностей). Кроме того, именно перед США в первую очередь может встать задача надежного поражения особо важного подземного объекта при желательности минимизировать сопутствующий ущерб — именно такая задача может появиться в гипотетическом локальном конфликте с ядерной или "почти ядерной" страной третьего мира.

Конечно, если проецировать это на Россию, то новая "бункеробойка" полезна, но истребитель как средство доставки тут неудобен (ограниченная дальность, уязвимость) да и "сопутствующий ущерб" и экология в случае ядерного конфликта России и США явно уйдут на второй план. Однако сейчас модернизация ядерного арсенала НАТО, конечно, будет подаваться вне зависимости от изначальных мотивов как меры по "сдерживанию России". Производство бомб планируется начать в 2019 году и модернизировать весь арсенал в первой половине 2020-х годов.

Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35А "Лайтнинг 2" Фото: commons.wikimedia.org

Главный носитель для бомбы более-менее готов — F-35 "Лайтнинг 2". Сухопутная модификация F-35A должна стать в будущем основным носителем для B61-12. Морские F-35B и F-35C оснащать ядерным оружием, по крайней мере пока, не планируется — ВМС США свои ядерные бомбы списали в середине 90-х, и если и думают о новом ТЯО, то в виде крылатых ракет. Способность F-35A нести B61-12 планируется обеспечить в ближайшем будущем, на этапе развития Block 4 в начале 2020-х годов. На модернизацию планируется затратить около $350 млн.

С переходом на новый носитель ядерных бомб почти у всех участников "совместных миссий НАТО" не должно возникнуть проблем — Италия, Нидерланды и Турция закупают F-35A, Бельгия, вероятно, тоже выберет его рано или поздно в качестве замены своих F-16. Таким образом, из пяти стран вопрос решен или почти решен с четырьмя, остается одна. Германия.

Европейская альтернатива?

А Германия F-35 не закупает. Разумеется, его продвигали на немецкий рынок, в том числе с упором на то, что без него не получится продолжить участие в "совместных ядерных миссиях", но в случае с люфтваффе это затруднено целым рядом факторов. Не срабатывает довод "если у вас был F-16 — покупайте F-35" — прошлый "общесоюзный" истребитель Германия не купила. В серии собственный многоцелевой Еврофайтер "Тайфун", который создавали с целью занять ниши как истребителя, так и ударной машины.

Конечно, F-35A имеет определенные преимущества перед "Тайфуном", в частности, европейская машина не обладает малозаметностью, но есть и недостатки, и самое главное — достоинств явно не хватает для обоснования "лишних" трат. А они будут велики — тут главное даже не вопрос закупки самих самолетов, а потребность закупать американское вооружение, запчасти, специально обучать персонал.

Таким образом, люфтваффе после списания "Торнадо" применять "свои" ядерные бомбы становится не с чего. В более спокойное время Германия, вероятно, предпочла бы вывод американских бомб (как в прошлые десятилетия это сделали Великобритания и Греция), но сейчас по понятным причинам подобное "дезертирство" неудобно. Очевидным вариантом становится закупка небольшого количества F-35A, и у этой идеи есть влиятельные сторонники. Так, командующий люфтваффе Карл Мюльнер сделал в прошлом году несколько недвусмысленных заявлений, сводящихся к тому, что американская машина в качестве замены "Торнадо" — это то, что нужно.

Командующий ВВС Германии Карл Мюльнер Фото: Facebook.com/Bundeswehr

Однако, похоже, он перестарался или "линия партии" изменилась. В марте стало известно, что его отправляют в отставку, и именно за лоббирование F-35. Вслед за этим было объявлено, что на самом деле "то, что нужно" — это закупить в качестве замены "Торнадо" дополнительную партию "Тайфунов". Вообще с закупками "Тайфунов" у Германии складывалось сложно, так что правильнее сказать "всё-таки купить самолеты, которые мы ранее решили не закупать".

Идет борьба и по ключевому вопросу — немецкое министерство обороны уже прибегает к прямым "вбросам" в прессу. Суть немецких претензий в том, что письмо с вопросом "как много времени займет интеграция B61-12 на "Тайфун" и сколько это будет стоить" было отправлено в Пентагон еще в апреле, а ответа всё нет. "Эрбас" заявляет, что сертификацию "Тайфуна" можно провести до 2025 года, то есть до срока списания "Торнадо". С другой стороны океана пока ответы в форме таких же вбросов в прессу и не столь радужны — учитывая, что в первую очередь заниматься будут F-35, работы с "Тайфуном" будут закончены в конце 2020-х.

Похоже, в прошлом году действительно основным был план закупки F-35 — не обрывали же командующего люфтваффе ранее. Однако политика Дональда Трампа вполне могла охладить желание "покупать американское". США оказываются в щекотливой ситуации: с одной стороны, доработать "Тайфуны" — значит поставить под удар экспорт F-35 (задуматься о выборе перспективного самолета могут те же бельгийцы), а с другой — отказать союзнику в благородном порыве вложиться в общее дело обороны на фоне постоянных заявлений, что Европа должна вкладываться больше, было бы непоследовательно.

Кроме того, если переборщить с давлением, немцы всегда могут отказаться от участия в "совместных миссиях" и активнее продвигать в пику им идею общих ядерных сил ЕС на основе французского арсенала. Нет нужды пояснять, что такая "самодеятельность" для США нежелательна.

Таким образом, наиболее вероятным исходом противостояния станет доработка "Тайфунов" в компромиссные сроки и за максимум немецких денег, который смогут выторговать авиапроизводители. Так неядерная Германия вполне сможет гордиться обладанием собственным ядерным бомбардировщиком для не своих бомб.

Александр Ермаков