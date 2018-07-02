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Видео: В Донбассе использовали сирийскую тактику подземной войны

02.07.2018 Российская газета 456 3
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Донбасское метро
Донбасское метро.
Источник: rg.ru

Тактика ведения боевых действий с применением подземных тоннелей, активно применяемая в Сирии противоборствующими сторонами, может быть использована и на территории Донбасса, особенно в тех районах, где противников у линии соприкосновения разделяет небольшое расстояние.



В интернете уже появилось видео использования в прифронтовой зоне скрытых подземных сооружений, которые здесь в шутку называют "Донбасским метро". Как сообщает проект WarDoc, военнослужащие из интербригады "Пятнашка" детально изучили тактику тоннельной войны на Ближнем Востоке и уже дотянулись под землей до позиций ВСУ в районе авдеевской "промки". Такие же подкопы сооружаются и на других участках передовой.

Неудивительно, что именно в шахтерском регионе, где достаточно специалистов-горняков, обратили внимание на возможность применения подкопов и тоннелей в военных целях. Передвижение происходит со скоростью примерно 2-3 метра в сутки. Причем, с помощью тоннелей бойцы ДНР уже добираются не только до первой, но и до второй линии обороны ВСУ.

В подземных сооружениях нельзя шуметь, чтобы не выдать их месторасположение. В тоннели закладывается взрывчатка. В том случае, если ВСУ начнут масштабное наступление, эти закладки будут взорваны под украинскими позициями.


Руслан Мельников
01.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Украина
Проекты
ИТ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Олег Бахарев
2173
№1
02.07.2018 19:03
Кто лучше донецких шахтёров на Украине умеет копать тоннели?
0
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BY
siamsky
1034
№2
02.07.2018 19:25
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №1
Кто лучше донецких шахтёров на Украине умеет копать тоннели?
только донецкие кроты! :)
0
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RU
wedmed5
935
№3
02.07.2018 19:38
Думаю вброс сделали, что-бы  ВСУшники нервничали и днём и ночью. В Сирии невольники копали, здесь же халявной рабсилы нет.
+2
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