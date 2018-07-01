США и Украина проведут морские учения по новым стандартам
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Морские учения Sea Breeze.
Источник: Виталий Аньков/РИА Новости
США и Украина на следующей неделе начинают совместные морские учения Sea Breeze-2018. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Украины Степана Полторака. При этом отмечается о введении новых стандартов подготовки.
"Украинско-американские учения Sea Breeze-2018, которые начинаются на следующей неделе, станут экзаменом на способность морского командования на совместимость с лучшими флотами мира и способность управлять многонациональным соединением" - цитирует агентство украинского министра обороны.
Он отметил, что совместные учения покажут, как Украина вводит стандарты НАТО. Также сообщается, что корабли альянса посетят Одессу.
Ранее стало известно, что у новых украинских бронекатеров "Гюрза-М" обнаружились проблемы. Для ведения эффективной стрельбы им потребовался дополнительный противовес, обеспечивающий устойчивость боевого модуля.
Между тем Украина заявила о создании некоей "мощнейшей" противокорабельной крылатой ракеты в 2019 году.
Руслан Мельников
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01.07.2018
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