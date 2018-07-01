США и Украина проведут морские учения по новым стандартам



Морские учения Sea Breeze.

Источник: Виталий Аньков/РИА Новости Морские учения Sea Breeze.Источник: Виталий Аньков/РИА Новости

США и Украина на следующей неделе начинают совместные морские учения Sea Breeze-2018. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Украины Степана Полторака. При этом отмечается о введении новых стандартов подготовки.

"Украинско-американские учения Sea Breeze-2018, которые начинаются на следующей неделе, станут экзаменом на способность морского командования на совместимость с лучшими флотами мира и способность управлять многонациональным соединением" - цитирует агентство украинского министра обороны.

Он отметил, что совместные учения покажут, как Украина вводит стандарты НАТО. Также сообщается, что корабли альянса посетят Одессу.

Ранее стало известно, что у новых украинских бронекатеров "Гюрза-М" обнаружились проблемы. Для ведения эффективной стрельбы им потребовался дополнительный противовес, обеспечивающий устойчивость боевого модуля.

Между тем Украина заявила о создании некоей "мощнейшей" противокорабельной крылатой ракеты в 2019 году.

Руслан Мельников