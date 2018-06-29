Минобороны за три года сдало в Москве в эксплуатацию около 50 жилых домов
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Квартира в новостройке. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
Уточняется, что только в июне было передано под заселение три дома на 753 квартиры по улице Левобережной и Хорошевскому шоссе
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России за три года сдало в эксплуатацию около 50 жилых домов в Москве, сообщил в пятницу на селекторном совещании глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"За... три года Министерство обороны, несмотря на банкротство крупного застройщика, сдало в эксплуатацию 43 жилых дома в Москве. В июне было передано под заселение еще три дома на 753 квартиры по улице Левобережной и Хорошевскому шоссе", - сказал он.
Как подчеркнул Шойгу, дома были сданы без привлечения дополнительных средств из федерального бюджета.
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29.06.2018
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