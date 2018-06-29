Истребители-перехватчики МиГ-31БМ отработали дозаправку в небе над Сибирью
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Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ отработали дозаправку в небе над Сибирью в честь 80-летия истребительного авиационного полка из Красноярского края, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).
"Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ выполнили учебно-тренировочные полеты с дозаправкой топливом в воздухе над Сибирью в честь 80-летия истребительного авиационного полка из Красноярского края. Дозаправка осуществлялась в горизонтальном полете и в развороте самолетами Ил-78 как поодиночке, так и в составе пары, когда воздушный танкер заправлял одновременно два самолета", - говорится в сообщении.
В учебно-тренировочных полетах были задействованы более 10 самолетов.
Дозаправка в воздухе является одним из самых сложных видов летной подготовки. Пилоты на высоте от 4500 метров при скорости 550 километров в час должны приблизиться к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой установить контакт с конус-датчиком заправщика и выдержать данную дистанцию до полной перекачки топлива, отмечает округ.
Истребительный Черновицкий ордена Кутузова III степени авиационный полк, установивший рекорд беспосадочного перелета, чествует восьмидесятую годовщину со дня образования. На праздничные мероприятия в Красноярском крае приглашены ветераны со всей страны, которые в разные годы служили в полку. По случаю юбилея на территории военного аэродрома состоялось торжественное построение всего личного состава.
Истребительный полк, дислоцированный в Красноярском крае, - единственный в России, полностью перевооруженный на новую модификацию сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. В 2016 году летчики этого полка установили рекорд по длительности беспосадочного перелета на МиГ-31БМ, выполнив три дозаправки в воздухе.
В рамках совместного тактического учения сил авиации и противовоздушной обороны Центрального военного округа экипажи выполнили передислокацию из Красноярского края в Астраханскую область, проведя в небе 7 часов 4 минуты, преодолев более 6 тысяч километров с тремя дозаправками в воздухе. Это был самый длительный полет за всю 36-летнюю историю эксплуатации МиГ-31, уточняет ЦВО.
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29.06.2018
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