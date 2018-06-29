Российские военные провели за неделю три инспекции в зарубежных странах
|
|
Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские военные специалисты провели три инспекции в США, Болгарии и Турции за неделю, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Согласно инфографике, военные провели инспекцию в США в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), инспекции в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности прошли в Турции и Болгарии.
Отмечается также, что и специалисты США провели одну инспекцию в России в рамках договора о СНВ.
|
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.07.2018 Блокчейн оденут в камуфляж
02.07.2018 "Триумф" России: смогут ли США перехитрить С-400
02.07.2018 РВСН получили цифровые радиостанции, способные работать на частотах сетей сотовой связи
02.07.2018 "Самолета для девочек не будет". Как учатся будущие военные летчицы
02.07.2018 Связисты ЗВО провели масштабные радиотренировки в нескольких регионах
02.07.2018 Военнослужащие ЗВО применили сирийский опыт на учениях в Подмосковье
02.07.2018 АК-12. От поражения к победе
02.07.2018 Министерство обороны России снова проявляет интерес к самолету МиГ-АТ