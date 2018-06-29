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Российские военные провели за неделю три инспекции в зарубежных странах

02.07.2018 РИА Новости 394 0
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Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото
Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские военные специалисты провели три инспекции в США, Болгарии и Турции за неделю, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Согласно инфографике, военные провели инспекцию в США в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), инспекции в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности прошли в Турции и Болгарии.

Отмечается также, что и специалисты США провели одну инспекцию в России в рамках договора о СНВ.
29.06.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
США
Турция
Компании
Минoбороны РФ

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