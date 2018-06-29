Российские военные провели за неделю три инспекции в зарубежных странах



Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские военные специалисты провели три инспекции в США, Болгарии и Турции за неделю, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Согласно инфографике, военные провели инспекцию в США в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), инспекции в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности прошли в Турции и Болгарии.

Отмечается также, что и специалисты США провели одну инспекцию в России в рамках договора о СНВ.