В Армейских играх впервые примут участие Мьянма, Вьетнам и Алжир
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Армейские международные игры.
Источник: rg.ru
В этом году значительно вырастет число участников Армейских международных игр "АрМИ-2018". Об этом на селекторном совещании рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, наряду с расширением географии армейских состязаний, растет и количество их участников. На этот раз на Игры приедет 181 команда из 32 государств. Это почти на треть больше, чем в прошлом году.
Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа на территории сразу 7 государств. В этом году помимо России, Азербайджана, Беларуси, Китая и Казахстана, организаторами конкурсов выступят Иран и Армения. "Свое мастерство впервые в турнире покажут военнослужащие Вьетнама, Алжира, Мьянмы, Пакистана, Судана и Филиппин", - отметил Сергей Шойгу.
Он напомнил, что до открытия Игр остаётся ровно месяц. За это время, по словам главы военного ведомства, необходимо сделать всё, чтобы создать максимально комфортные условия не только для участников, но и для многочисленных поклонников армейского спорта", - заключил министр обороны.
Иван Петров
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29.06.2018
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