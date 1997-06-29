CША предложили Турции странный компромисс по вопросу поставок С-400



ЗРК С-400.

Источник: rg.ru ЗРК С-400.Источник: rg.ru

США продолжают оказывают давление на Турцию, чтобы та отказалась от поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 в пользу западной альтернативы. Выступая недавно в Конгрессе, представитель Госдепа заявил, что из-за этого отношения могут испортиться настолько, что их сложно будет восстановить.

Как пишет издание Military Watch, Соединенные Штаты угрожали Турции как экономическими санкциями, так и отменой продаж F-35. Но турецкое правительство остается непреклонным. Турция все больше нуждается в передовой и надежной системе противовоздушной обороны, а западные альтернативы стоят гораздо дороже С-400 и имеют весьма сомнительные показатели эффективности.

Соединенные Штаты, тем не менее, не оставляют попыток давления на Турцию. Они предлагают компромисс: не будут применять санкции, если страна обязуется не использовать свои новые зенитные системы. "Турция не должна использовать С-400, даже если покупает их у России", - заявили в США.

Таким образом Турции предлагают сделать вид, что она не поддалась внешнему давлению. При этом С-400 предлагается использовать в качестве своеобразного символа ее суверенитета, а не в качестве зенитной ракетной системы.

В конечном итоге приобретение С-400, по мнению издания, будет оставаться основной причиной напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, поскольку интересы Турции в этом вопросе противоречат политике Запада. Чтобы смягчить ситуацию, Турция могла бы принять решение о закупке американских комплексов Patriot наряду с С-400. И хотя они ни в чем не превосходят российские ЗРС, это помогло бы США сохранить лицо, резюмирует Military Watch.

Между тем в Турции уже ответили на предложение США. "Мы покупаем эти системы не для того, чтобы держать их на складах", - заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Светлана Цыганкова