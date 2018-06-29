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Истребители Су-30 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке

29.06.2018 Российская газета 827 2
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Истребитель Су-30
Истребитель Су-30.
Источник: rg.ru

После принятия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, за которым последовало снятие международных санкций, Иран начал проявлять интерес к приобретению российских истребителей. Запрет на экспорт наступательных вооружений в эту страну истекает в 2020 году. Снятие этого ограничения может изменить баланс сил на Ближнем Востоке, пишет Military Watch.

На сегодняшний день ВВС Ирана обладают весьма скромными возможностями. Они вооружены устаревшими истребителями F-4 и F-5, а также более грозными и современными F-14 Tomcat, лишь 30 из которых готовы к бою. Эти самолеты активно применялись с 1980 по 1988 годы во время войны с Ираком, после чего Иран смог приобрести несколько десятков ранних версий советских МиГ-29 и легких китайских истребителей J-7. Еще несколько десятков машин, среди которых МиГ-29, Су-22 и Су-24, были вывезены из Ирака во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Также в стране создали истребители собственного производства HESA Saeqeh, являющиеся обратной разработкой американских F-5. В результате всех этих событий на вооружении иранских ВВС оказалось более десяти различных типов боевых самолетов из разных стран.

Большинство из них не может обеспечить Ирану превосходство в воздухе, устаревшие машины подходят лишь для обороны. В то же время иранское влияние на Ближнем Востоке продолжает расти. Соперники, такие как Израиль и Саудовская Аравия, обладают значительным количеством истребителей F-15 и ударных F-15E, сам же Иран не имеет мощного воздушного флота.

ВВС Израиля и Саудовской Аравии являются ключевыми факторами сдерживания роста иранского влияния в регионе. Если ВВС Ирана получат современные российские или китайские истребители, они смогут завоевать господство в воздухе.

Наибольший интерес, по данным Military Watch, Иран проявляет к истребителю Су-30, являющемуся усовершенствованным вариантом Су-27. По своим возможностям этот самолет превосходит израильские и саудовские F-15C. Тяжелые Су-30 станут отличным дополнением к более легким самолетам, уже имеющимся в распоряжении ВВС Ирана.

У России есть и более современные истребители Су-35 и Су-57. Приверженность Ирана старым самолетам объясняется финансовыми ограничениями - иранские расходы на оборону незначительны по сравнению с рядом других стран региона. И все же Су-30 способны оказать отпор американским F-15, созданным более 40 лет назад.

В настоящий момент неизвестно, какая модификация Су-30 интересует Иран. Наиболее современные варианты, такие как МКИ, МКВ и МКК, стоят гораздо дороже, чем базовый Су-30К. Между тем приобретение базовой модификации обеспечит стране превосходство над имеющимися у соперников самолетами, не создавая чрезмерной нагрузки на бюджет. Однако опытные израильские пилоты, считающиеся одними из лучших в мире, могут бросить вызов иранцам на истребителях Су-30К, не оборудованных системой управления вектором тяги и не обладающих рядом других особенностей более поздних модификаций. Поэтому Иран может присматриваться и к более современным версиям машины.

Вне зависимости от этого, резюмирует Military Watch, приобретение Су-30 Ираном будет иметь значительные последствия для Ближнего Востока.


Илья Максимов
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
F-4
F-5
МиГ-29
ПАК ФА
Су-22
Су-24
Су-27
Су-30
Су-30К
Су-35
Проекты
2020-й год
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
штурм
3903
№1
29.06.2018 18:05
А стоит ждать 2020г ?
там Китай что нибудь предложит Ирану.

США вышли из соглашения по Ирану, а нас там что удерживает?
0
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BY
siamsky
1025
№2
29.06.2018 20:00
Цитата, штурм сообщ. №1
США вышли из соглашения по Ирану, а нас там что удерживает?
А то не знаете, что удерживает... По одному звонку из Тель-Авива Медведев "перевыполнил" санкции Совбеза ООН, заморозив в 2010 году поставки Ирану не только наступательных, но и оборонительных вооружений.
+1
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