Палубные летчики-истребители Северного флота отработали в Крыму тактику воздушного боя



Истребители "Су-33" на борту авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов".

Источник: vpk-news.ru Истребители "Су-33" на борту авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов".Источник: vpk-news.ru

Одним из самых сложных элементов учений стала дозаправка в воздухе от танкера Ил-78

МУРМАНСК. 28 июня. /ТАСС/. Экипажи корабельных истребителей Су-33 Северного флота, выполняющие программу тренировок на авиационном тренажере НИТКА в Крыму, отработали тактику воздушных боев и другие сложные элементы. Об этом сообщает в четверг пресс-служба флота.

"Летчики отрабатывают упражнения, связанные с посадкой на палубу авианосца: проход над палубой по заданной траектории, касание шасси взлетно-посадочной полосы, а также совершенствуют навыки пилотирования и тактическое мастерство при ведении учебных воздушных боев", - сообщает флот, отмечая, что в учениях были задействованы шесть истребителей.

Одним из самых сложных элементов учений стала дозаправка в воздухе от танкера Ил-78. Отработке этого боевого упражнения посвятили несколько летных смен. "Воздушная дозаправка считается одной из наиболее сложных операций, требующей от пилотов хороших практических навыков", - отметили на флоте.

Тренировки палубных летчиков на крымском аэродроме Саки, где расположен наземный испытательный тренировочный комплекс, продолжаются в течение месяца. Экипажи палубных истребителей Су-33, учебно-боевые самолеты Су-25УТГ, военнослужащие летного и технического состава корабельного истребительного полка Северного флота прибыли в Крым в конце мая.

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца - предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Габариты полосы эквивалентны габаритам полетной палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".