Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Палубные летчики-истребители Северного флота отработали в Крыму тактику воздушного боя

29.06.2018 ТАСС 492 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребители "Су-33"
Истребители "Су-33" на борту авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов".
Источник: vpk-news.ru

Одним из самых сложных элементов учений стала дозаправка в воздухе от танкера Ил-78

МУРМАНСК. 28 июня. /ТАСС/. Экипажи корабельных истребителей Су-33 Северного флота, выполняющие программу тренировок на авиационном тренажере НИТКА в Крыму, отработали тактику воздушных боев и другие сложные элементы. Об этом сообщает в четверг пресс-служба флота.

"Летчики отрабатывают упражнения, связанные с посадкой на палубу авианосца: проход над палубой по заданной траектории, касание шасси взлетно-посадочной полосы, а также совершенствуют навыки пилотирования и тактическое мастерство при ведении учебных воздушных боев", - сообщает флот, отмечая, что в учениях были задействованы шесть истребителей.

Одним из самых сложных элементов учений стала дозаправка в воздухе от танкера Ил-78. Отработке этого боевого упражнения посвятили несколько летных смен. "Воздушная дозаправка считается одной из наиболее сложных операций, требующей от пилотов хороших практических навыков", - отметили на флоте.

Тренировки палубных летчиков на крымском аэродроме Саки, где расположен наземный испытательный тренировочный комплекс, продолжаются в течение месяца. Экипажи палубных истребителей Су-33, учебно-боевые самолеты Су-25УТГ, военнослужащие летного и технического состава корабельного истребительного полка Северного флота прибыли в Крым в конце мая.

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца - предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Габариты полосы эквивалентны габаритам полетной палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Кузнецов
Ил-78
НИТКА
Су-25
Су-33
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Военные учения
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.06 06:12
  • 2
Вооружения, которые вскоре поступят в армию, в разы увеличат ее потенциал - Путин
  • 30.06 05:59
  • 3
Минобороны Польши решило закупить подводные лодки
  • 30.06 05:00
  • 35
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 30.06 03:55
  • 1
Австралии усиленно предлагается фрегат Тип 26
  • 29.06 23:27
  • 97
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 29.06 22:52
  • 3
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 29.06 21:58
  • 2
Разведчики ЦВО совершили самый протяженный в истории пеший марш во время учений под Оренбургом
  • 29.06 21:49
  • 3
Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих
  • 29.06 21:30
  • 218
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 29.06 21:13
  • 87
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 29.06 20:41
  • 8
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 29.06 20:00
  • 3
Российский спецназ опробовал новые снайперские винтовки
  • 29.06 20:00
  • 2
Истребители Су-30 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке
  • 29.06 19:49
  • 3
Уникальное стелс-покрытие для остекления боевых самолетов значительно увеличивает незаметность российской авиации для радаров
  • 29.06 19:45
  • 2
Нужна ли России сегодня "суперторпеда Сахарова"