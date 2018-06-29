Вооружения, которые вскоре поступят в армию, в разы увеличат ее потенциал - Путин
|
|
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - В ближайшее время в армию поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", а через год - "Сармат", это в разы увеличит ее потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", а через год - "Сармат". И это лишь часть современных вооружений, которые в разы, кратно увеличат потенциал российской армии", - сказал В.Путин на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов.
Он подчеркнул, что в скором времени выпускники приступят к выполнению своих обязанностей, чтобы стать профессионалами военного дела. "Ваша задача стать настоящими профессионалами воинского дела, а для этого нужно до тонкостей освоить тактику управления и передовую технику, грамотно руководить личным составом и всегда высоко держать взятую в годы учебы планку - быть лучшими", - сказал президент РФ.
|
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.06.2018 Путин призвал полностью использовать опыт операции в Сирии при подготовке военнослужащих
29.06.2018 Путин рассказал, когда "Авангард" и "Сармат" поступят на вооружение
27.06.2018 Россия продолжает испытывать ядерные ракеты, способные уничтожить миллионы человек
25.06.2018 Кремль послал Западу недвусмысленный намек
13.06.2018 Почему Западу стоит опасаться сокращения военного бюджета России
13.06.2018 Американские СМИ рассказали о российском оружии "Судного дня"
08.06.2018 Новые ракеты будут в войсках к 2020 году и обеспечат долгосрочный паритет
08.06.2018 Новые вооружения позволят России сохранить паритет с США, считает эксперт