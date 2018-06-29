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Вооружения, которые вскоре поступят в армию, в разы увеличат ее потенциал - Путин

29.06.2018 Интерфакс-АВН 1443 1
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - В ближайшее время в армию поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", а через год - "Сармат", это в разы увеличит ее потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", а через год - "Сармат". И это лишь часть современных вооружений, которые в разы, кратно увеличат потенциал российской армии", - сказал В.Путин на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов.

Он подчеркнул, что в скором времени выпускники приступят к выполнению своих обязанностей, чтобы стать профессионалами военного дела. "Ваша задача стать настоящими профессионалами воинского дела, а для этого нужно до тонкостей освоить тактику управления и передовую технику, грамотно руководить личным составом и всегда высоко держать взятую в годы учебы планку - быть лучшими", - сказал президент РФ.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3902
№1
29.06.2018 17:49
Цитата, q
"В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", а через год - "Сармат".

смотря  в каких количествах будут поступать...
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