Вооружения, которые вскоре поступят в армию, в разы увеличат ее потенциал - Путин



Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - В ближайшее время в армию поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", а через год - "Сармат", это в разы увеличит ее потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", а через год - "Сармат". И это лишь часть современных вооружений, которые в разы, кратно увеличат потенциал российской армии", - сказал В.Путин на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов.

Он подчеркнул, что в скором времени выпускники приступят к выполнению своих обязанностей, чтобы стать профессионалами военного дела. "Ваша задача стать настоящими профессионалами воинского дела, а для этого нужно до тонкостей освоить тактику управления и передовую технику, грамотно руководить личным составом и всегда высоко держать взятую в годы учебы планку - быть лучшими", - сказал президент РФ.